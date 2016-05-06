Москва, 6 мая, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий увеличение срока, на который может быть продлен договор аренды земельного участка для завершения строительства объекта незавершенного строительства, внесло в Госдуму заксобрание Челябинской области, передает корреспондент ИА REGNUM 6 мая. Срок предлагается продлить с трех до пяти лет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Увеличение срока аренды земельного участка до пяти лет для завершения застройщиком начатого строительства в сложных экономических условиях позволит поддержать строительную отрасль, обеспечить исполнение обязательств застройщиков перед дольщиками, минимизировать вероятность возникновения проблем между гражданами и строительными организациями в связи с неисполнением обязательств по строительству жилья, в первую очередь, многоквартирных домов, отмечают авторы.

С 1 марта 2015 года вступили в силу изменения в Земельный кодекс РФ, исключившие безусловное преимущественное право продления аренды земельного участка физическими и юридическими лицами, в том числе строительными компаниями. Такие земельные участки выставляются на торги, за исключением случаев, определенных статьей Зб6 ЗК, которой предусмотрено предоставление без проведения торгов права на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, для завершения строительства расположенного на нем объекта незавершенного строительства. При этом федеральным законодательством предусмотрена однократность предоставления земельного участка сроком на три года для завершения строительства объекта незавершенного строительства.