Демянск, Новгородская область, 6 мая, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Поисковики отряда «Демянск» Новгородской экспедиции «Долина» сегодня, 5 мая, в районе деревни Цемена Демянского района нашли останки погибшего на поле боя красноармейца, в кармане шинели которого была гильза от русской трехлинейной винтовки. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель экспедиции Игорь Свинцов, поисковики предположили, что гильза может служить самодельным солдатским медальоном.

Солдат в плащ-палатке (фрагмент). Александр Дейнека. 1942

В полевом лагере отряда гильза была аккуратно распилена, в ней оказалась очень плотно забитая обложка от тетрадки, а за ней — свернутая записка на обрывке листка, написанная химическим карандашом: «Иван Александрович Антипов 1907 г б/п Тульск. об. Епифанский р-н Муровский с/с д. Мурово Анна Васильев. Матвевной Антиповн.«

В настоящее время начаты поиски родных красноармейца. Останки бойца будут захоронены в воинской братской могиле в деревне Цемена 7 мая 2016 года.