Кемерово, 6 мая, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев встретился с внуком Иосифа Сталина 66-летним Юрием Давыдовым, который уже много лет живет в Новокузнецке.

Стройка (фрагмент). Александр Дейнека. 1949

Губернатор области поговорил с потомком Сталина об истории его семьи, а также о том, как Давыдов доказывал свое родство с Иосифом Виссарионовичем. Факт родства совсем недавно подтвердил тест ДНК.

«Сейчас эта страница доказана, закрыта, и теперь ее нужно перевернуть. После всей истории с доказательствами у меня осталось чувство удовлетворения. История длилась долго, было много разговоров о том, что я самозванец, а мне даже нечего было противопоставить. И буквально три недели назад тест ДНК снял все вопросы», — отметил Давыдов.

В ходе беседы Аман Тулеев отметил и многолетний труд Давыдова на благо Кузбасса. Инженер-строитель по профессии, он строил объекты, связанные с шахтами и разрезами, в городах Кузбасса, России и Казахстана. За свои заслуги Давыдов получил от Амана Тулеева звание «Почетный строитель Кузбасса», сообщает «Газета Кемерова».