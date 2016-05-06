Тамбов, 6 мая, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, которые находятся на стационарном лечении в тамбовском военном госпитале, получили подарки и поздравления с Днем Победы от представителей региональной власти. Как сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации, заместитель главы администрации области Тамара Фролова и начальник регионального управления здравоохранения Марина Лапочкина высказали фронтовикам слова благодарности, пожелали им доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

В госпитале (В гостях у защитника Сталинграда). Николай Жуков. 1943

В Тамбовской области проживает более 30 тыс. инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда. Специализированную медицинскую помощь им оказывают в госпитале для ветеранов войн, который оснащен современным медицинским оборудованием. В его состав входят поликлиника на 160 посещений в смену и два стационарных отделения. В настоящее время здесь находятся на лечении 24 человека, которые по состоянию здоровья не смогут встретить 9 Мая в кругу своих родных и близких. По традиции, руководители области лично поздравляют таких ветеранов.

Люди, на чьи плечи выпали тяжкие испытания войной, и кому, пришлось восстанавливать разрушенную страну, жаловаться не привыкли. Даже в почтенном возрасте (одному из пациентов уже исполнилось 97 лет), находясь на больничной койке, они говорят не столько о болезнях, сколько радуются жизни и готовы часами делиться воспоминаниями о ярких событиях из своего прошлого. Ветераны показывали фотографии и рассказывали о том, как освобождали Родину и шли к победе. Тем, кто был в тылу, пришлось не легче. На их долю выпал изнурительный труд, голод и тяжкие лишения.

Тамара Фролова отметила, что нынешнее поколение в неоплатном долгу перед теми, кто отстоял свободу нашей страны и спас мир от фашизма. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы люди помнили, какой ценой досталась Победа в Великой Отечественной войне. Региональные власти со своей стороны окажут поддержку ветеранам и сделают все возможное, чтобы фронтовики не остались без внимания, особенно накануне Дня Победы, подчёркивают в регионе.