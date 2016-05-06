Москва, 6 мая, 2016, 16:34 — ИА Регнум. В России создан кейс для защиты высокопоставленных лиц от прослушивания, а также для обеспечения безопасного передвижения первых лиц государства и предотвращения террористических актов в местах массового скопления людей, сообщили в пресс-службе Объединенной приборостроительной корпорации.

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Оборудование спрятано в так называемый чемоданчика и способно блокировать линии связи и управления во всех диапазонах, в том числе сети GSM. «Кейс» блокирует радиосигналы, которые могут запустить детонацию взрывного устройства, в том числе во время разминирования заряда саперами.

Кроме того, передатчик предназначен для борьбы с несанкционированным доступом к конфиденциальным данным. Во время проведения закрытых переговоров изделие «накрывает колпаком» все помещение, блокируя действие подслушивающих устройств.