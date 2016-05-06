Сочи, Краснодарский край, 6 мая, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Сочи. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает телеканал RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Путин на встрече заявил, что Япония является важным партнёром для Российской Федерации, как в политическом, так и в экономическом плане. Однако ещё есть вопросы в этих сферах, требующие внимания.

«Япония не просто наш сосед, наш партнёр, причём важный для нас партнёр, в азиатско-тихоокеанском регионе», — подчеркнул Путин. Он добавил, что в силу известных событий, и в политической сфере, и в области торгово-экономических связей есть определённые вопросы, которые требуют внимания.

«Может быть и в силу этого обстоятельства мы должны уделить особое внимание строительству наших отношений, поддержанию их на высоком уровне», — добавил российский лидер.

Напомним, накануне помощник президента Юрий Ушаков анонсировал, что лидеры России и Японии будут обсуждать вопрос заключения мирного договора между странами.

В октябре этого года исполняется 60 лет с того момента, как Япония и СССР подписали декларацию о прекращении состояния войны между двумя странами. Однако мирный договор после этого так и не был заключен. Главным камнем преткновения в вопросе заключения мирного договора является вопрос принадлежности четырёх южных островов Курильской гряды.