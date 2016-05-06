Крым, 6 мая, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Вторая очередь нового мемориального комплекса «Концлагерь «Красный» — «Сквер Памяти» открыт 6 мая в Крыму, вблизи Симферополя. Мемориал в селе Мирном построен, чтобы увековечить память о тысячах военнопленных и мирных жителей, ставших жертвами фашизма в годы Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Государственного Совета Республики Крым.

Фото пресс-службы Госсовета Крыма

«Сквер памяти» расположен на месте сожжения узников концлагеря «Красный» — его площадка засыпана черным щебнем, символизируя выжженную землю и пепел. Вдоль сквера расположена инсталляция места, где проводилось массовое уничтожение узников путём истязаний, расстрелов, отравления газом в специально оборудованных автомобилях («душегубках»), сожжения на кострах, сбрасывания в колодец живыми», — рассказали в Госсовете Крыма.

Центральное место в композиции занимают фрагменты сохранившихся с тех времен железнодорожных рельсов, на которые складывали штабелями тела узников. Жертв этой «фабрики смерти» перемежевывали с бревнами, обливали бензином и поджигали, а обугленные трупы заливали кипящей смолой.

Присутствовавшие на открытии мемориала представители местных властей, общественности и духовенства почтили память жертв фашистского террора минутой молчания и отстояли поминальную литию, отслуженную иереем отцом Александром на месте трагедии.

По словам главы Госсовета Крыма, Владимира Константинова, строительство второй очереди мемориального комплекса «Сквер памяти» стало возможным благодаря средствам, поступившим практически со всех уголков России.

«Эта стройка стала поистине народной и в очередной раз продемонстрировала патриотизм крымчан и неравнодушное отношение людей к событиям Великой Отечественной войны», — сказал Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, концлагерь на месте бывшего совхоза «Красный» был самым крупным в Крыму, в нём замучили более 15 тыс. человек. Комплекс открытого в 2015 году мемориала включает в себя храм-часовню, девять «колодцев смерти», самую крупную в Крыму братскую могилу, памятный обелиск, памятник всем замученным в концлагере детям, а также монумент «Каменный хаос» — символ рабского убийственного труда узников концлагеря. Планируется, что на гранитные плиты возле поминального колокола будут нанесены имена крымчан, замученных в концлагере в период с весны 1942 по апрель 1944 года.

По установленным данным, в Крыму за годы фашистской оккупации расстреляны 71 тыс. 921 человек, 19 тыс. 319 попали в плен и 85 тыс. 447 были угнаны в Германию. В концлагерях на территории Крыма умерли 18 тыс.322 мирных жителя, были замучены 25 тыс. 615 военнопленных.