Подольск, Московская область, 6 мая, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Строительство подмосковной трассы «Южный обход Подольска» планируется завершить к 1 сентября 2016 года. 6 мая было открыто движение по первому этапу дороги через путепровод на участке Старосимферопольского шоссе, сообщает РИАМО со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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По словам главы области, строительство южного обхода Подольска стало важной задачей для чиновников региона.

«Соответствующие гарантии федеральному правительству мы дали, что 1 сентября мы не просто построим дорогу, но и все документы подпишем. Для нас, чиновников, это важно», — сказал Воробьев.

На сегодняшний день в рамках проекта уже завершено устройство эстакады через пути Курского направления железной дороги, также смонтирована конструкция мостового перехода через реку Жественка и выполнена укладка асфальта по его левой стороне.

Строителям еще предстоит обустроить лестничные сходы и окрасить бетонные поверхности. Продолжаются работы по укладке асфальта на Старосимферопольском шоссе с 43 по 48 километр.

Общая протяженность всей дороги составит 15,8 километров.