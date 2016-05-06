Иваново, 6 мая, 2016, 16:29 — ИА Регнум. В Ивановской области открыта продажа билетов по маршруту «Иваново — Симферополь — Иваново». Авиарейсы будут осуществляться с 10 июня по 30 сентября 2016 года самолетами Boeing 737. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба правительства Ивановской области

Как уточнили в ведомстве, воздушное направление «Иваново — Симферополь — Иваново» включено в список маршрутов, которые получат федеральную субсидию. Соответствующее постановление правительства РФ подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Это позволит снизить стоимость билетов для отдельных категорий граждан: молодых людей до 23 лет, граждан пенсионного возраста, инвалидов I группы и сопровождающих их лиц, а также для инвалидов с детства II и III группы.

Полеты по маршруту будут осуществляться один раз в неделю по пятницам.

В пресс-службе также напомнили, что в программу субсидирования в рамках софинансирования за счет средств федерального и регионального бюджетов включены авиарейсы из Иванова в Санкт-Петербург и в Сочи. Это позволит с двух до трех раз в неделю увеличить количество рейсов в Санкт-Петербург, а полеты в Сочи будут производиться один раз в неделю до середины сентября.