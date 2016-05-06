Брянск, 6 мая, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Правительство Брянской области утвердило перечень приоритетных и социально значимых рынков по содействию развитию конкуренции в Брянской области, а также дорожную карту по развитию конкуренции на 2016−2018 годы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Брянской области по итогам координационного совета по внедрению Стандарта развития конкуренции в Брянской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дошкольное образование

Так, среди приоритетных и социально значимых рынков названы рынок дошкольного образования, услуг детского отдыха и оздоровления, дополнительного образования детей, медицинских услуг и рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в список вошли слуги по перевозке пассажиров, рынок ЖКУ, соцобслуживания населения, производства овощей и фруктов и другие.

ИА REGNUM напоминает, что указ губернатора о внедрении Стандарта развития конкуренции в Брянской области был подписан в декабре 2015 года. В рамках программы планируется провести мониторинг рынков, а также создание механизмов общественного контроля за деятельностью естественных монополий, расширение участия субъектов малого и среднего бизнеса в госзакупках органов власти, развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства и другие.