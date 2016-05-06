Москва, 6 мая, 2016, 16:24 — ИА Регнум. В России с 26 апреля по 4 мая индекс потребительских цен составил 100,2%, с начала мая — 100,1%, с начала года — 102,6% (май 2015 г.: в целом за месяц — 100,4%, с начала года — 108,3%), сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

За 9 дней цены на крупу гречневую увеличились на 2,1%, свинину, рыбу мороженую, маргарин, хлеб ржаной, чай, карамель, печенье — на 0,3−0,6%. Одновременно на 1,2% стали дешевле яйца куриные, на 0,1−0,3% — сахар-песок, сыры, сметана, мука, пшено, рис.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1%, в том числе на капусту белокочанную — 6,8%, лук — 2,9%, картофель — 2,6%, морковь — 2,5%. В то же время помидоры свежие подешевели на 0,6%.

Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо — снизились на 0,1%.

Напомним, недельный темп роста потребительских цен в РФ с 19 по 25 апреля замедлился до 0,1% с 0,2% неделей ранее, а до этого на протяжении четырех недель инфляция держалась на уровне 0,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2016 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле — 0,4%. Официальный прогноз Минэкономразвития, рассчитанный исходя из цен на нефть $50, предполагает спад ВВП в 2016 году на 0,7%, инфляцию — 6,4%.