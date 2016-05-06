Тамбов, 6 мая, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Стал известен застройщик территории микрорайона «Телецентр» на севере Тамбова, где планируется возвести 266 тыс. кв. метров жилья. Комплексной застройкой займётся АИЖК Тамбовской области, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Строительство Ноева ковчега. Рафаэль Санти. XVI век

В 2006 году в Тамбовской области было образовано Агентство по ипотечному жилищному кредитованию. С круглой датой, 10-летием, его сотрудников поздравили первый заместитель главы администрации Тамбовской области Александр Ганов и первый заместитель председателя областной Думы Владислав Юрьев.

Развитие жилищного строительства — одно из приоритетных направлений деятельности региональной администрации. При этом особое внимание руководство области уделяет обеспечению жильем льготных категорий граждан. Как отметил Александр Ганов, для того, чтобы, как можно больше тамбовчан могли улучшить свои жилищные условия, принято решение развивать жилищные программы с участием АИЖК. Это позволит свести к минимуму риски, связанные с вложением средств в строительство, а также придаст дополнительный импульс развитию отрасли.

По словам генерального директора АО «АИЖК Тамбовской области» Михаила Шубина, в ближайшее время начнет действовать новая жилищная программа, которая позволит значительно увеличить число тамбовчан, желающих воспользоваться ипотекой. АИЖК при этом будет выступать не только заказчиком строительства, но займется комплексной застройкой территории микрорайона «Телецентр» в Новом Тамбове. Там планируется возвести 266 тыс. кв. метров жилья, проложить 22 км дорог, разбить скверы, построить школу и детские сады.

Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» образовано как региональный оператор АИЖК со 100-процентным уставным капиталом, принадлежащим региональной администрации. Агентство создано для того, чтобы содействовать улучшению жилищных условий для различных групп населения. С 2009 по 2015 годы оно проинвестировало и построило более 130 тыс. кв. метров жилья. За 2013−2015 годы было предоставлено 198 квартир для детей-сирот и 590 квартир для участников программы переселения из ветхого и аварийного жилого фонда.