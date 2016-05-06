Белгород, 6 мая, 2016, 16:20 — ИА Регнум. При перевозке животных из белгородского зоопарка в Сосновку 25 апреля погиб самец канадской пумы, не очнувшись от наркоза, передает портал Go31.ru со ссылкой на заместительницу директора действующего белгородского зоопарка Ольгу Алиеву. Руководство «старого» зоопарка уверено, что перевозчики не рассчитали дозу анестезии.

goodfon.ru Пума

Чтобы перевезти животных в новый «дом», руководство нового зоопарка пригласило специалиста-анестезиолога из Екатеринбурга, который дал наркоз готовившимся к транспортировке хищникам.

«Пума была здоровой, хорошо себя чувствовала, это был молодой самец. Зверь был настолько адекватным, что можно было просто поставить транспортную клетку, и он бы перешел в нее… Если бы мы его перевозили, то мы бы его не обездвиживали… Вскрытие производили в сельскохозяйственной академии, и люди, которые там присутствовали, — они все однозначно сказали, что это передозировка анестезии. А у нас тут все видели, что в пуму дважды стреляли, и оно получило дозу больше положенной. Кошка умерла не от стресса при транспортировке или еще от чего, а именно от наркоза», — заявила Алиева.

В группе компаний «Агро-Белогорье», построившей сосновский зоопарк, журналистов заверили, что доза наркоза была минимальной, а причиной смерти животного стала хроническая почечная недостаточность, которую ветеринары установили при вскрытии. «Большинство наших животных уже в преклонном возрасте. Плюс пребывание в старом зверинце, где условия содержания были далекими от идеальных, пагубно влияло на их здоровье. Учитывая все это, могу с уверенностью сказать, что переезд мы перенесли успешно» — цитирует прес-служба ГК слова гендиректора ООО «Белгородский зоопарк» Николая Белова.

Вместо пумы, которая жила в Белгороде с 2008 года, руководство нового зоопарка, возможно, приобретет нового хищника. Сейчас в Сосновке готовы 43 экспозиции с 70 животными. Сам зоопарк начнет работу 1 июня — туда переедут почти все животные из старого белгородского зверинца. Экзотариум планируют достроить осенью 2016 — тогда на новое место переедут лемуры, обезьяны, черепахи и крокодиловый кайман.