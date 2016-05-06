Киев, 6 мая, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Президента Украины Петра Порошенко просят запретить деятельность российской партии «Единая Россия» на украинской территории. Соответствующая петиция зарегистрирована на официальном сайте президента Украины сегодня, 6 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

В петиции предлагается запретить деятельность и всякое упоминание партии «Единая Россия» на территории Украины.

Чтобы Порошенко рассмотрел петицию её должны подписать 25 тысяч человек за 92 дня. Под ней пока подписались только четыре человека.

Стоит отметить, что сайт президента Украины давно стал сборником самых абсурдных и странных предложений украинских граждан. Накануне на сайте была зарегистрирована петиция с предложением совсем запретить на Украине газ. Была петиция с требованием переделать все русские имена фамилии на украинский лад.