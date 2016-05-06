Чебоксары, 6 мая, 2016, 16:17 — ИА Регнум. В Чувашии в I квартале 2016 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 20 650,8 рублей. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом она увеличилась на 4,2%, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В том числе в марте 2016 года по сравнению с мартом 2015 года средняя зарплата возросла на 5,7% и достигла 21 652,1 рублей. Фонд начисленной зарплаты за указанный период возрос на 6,3%, по итогам I квартала 2016 года к аналогичному прошлогоднему уровню рост составил 1,2%.

По сравнению с республиканским уровнем минимальная зарплата была в текстильном производстве (51,2% от регионального показателя), гостиничном бизнесе (67,7%) и деревообработке (68,5%), максимальная — в сфере научных исследований (в 2,2 раза выше регионального уровня) и финансовой отрасли (176,7%).

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в I квартале 2016 года к аналогичному уровню 2015 года снизилась на 2%, а в марте 2016 года к марту 2015 года выросла на 0,2%.

Среднесписочная численность работающих в организациях республики снизилась до 335,9 тыс. человек (97,2% к январю-марту 2015 года).