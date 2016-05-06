Волгоград, 6 мая, 2016, 16:12 — ИА Регнум. С начала текущего года Волгоградская область приняла 1210 соотечественников. Граждане из-за рубежа, среди которых большинство с Украины, Армении, Узбекистана, Казахстана, Молдавии и Латвии, переехали в регион на постоянное место жительства в рамках госпрограммы переселения соотечественников. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном комитете по труду и занятости населения.

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В качестве нового дома соотечественники выбирают в основном территории крупных муниципальных районов и городских округов. Так, охотнее всего они обустраиваются в Волгограде и Волжском, а также Камышинском, Котельниковском, Среднеахтубинском и Городищенском районах. Оказывает регион помощь прибывшим и в трудоустройстве. На сегодня уже более 61% соотечественников смогли найти работу.

Напомним, государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, успешно работает в Волгоградской области с 2012 года. В прошлом году в рамках госпрограммы в регион прибыли 5,5 тыс. человек. Всего с начала действия программы — 9521 соотечественников, средний возраст которых составляет 35 лет.