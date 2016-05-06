Мурманск, 6 мая, 2016, 16:00 — ИА Регнум. 15-летней мурманчанке, обвиняемой в совершении убийства подростка в городе Кола, предъявлено более тяжкое обвинение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.

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«С учётом собранных в ходе расследования уголовного дела доказательств 15-летней жительнице областного центра предъявлено новое обвинение, — отметили в ведомстве. — Она обвиняется в убийстве, совершённом группой лиц. Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы».

Напомним, следственным отделом по Кольскому району продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по факту обнаружения в марте 2016 года в подъезде одного из домов, расположенных на улице Защитников Заполярья, трупа несовершеннолетнего с признаками насильственной смерти.

В настоящее время несовершеннолетняя обвиняемая содержится под стражей.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, обвинение было предъявлено ещё одному подозреваемому в зверском убийстве. 18-летнему молодому человеку помимо убийства, совершённого группой лиц, инкриминируется половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.