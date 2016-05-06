Челябинск, 6 мая, 2016, 17:04 — ИА Регнум. В Челябинской области только за неделю клещи покусали более тысячи человек. Как сообщили 6 мая корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения, всего с начала теплого сезона в области пострадали от членистоногих кровососов 1 тысяча 811 человек.

Andy Murray Клещ

Также в ведомстве отметили, что из общего числа покусанных людей только у 482 человека были привиты от клещевого энцефалита. Инъекции иммуноглобулина в итоге понадобились 1 тысяче 139 пострадавшим. Кроме того, из общего числа укушенных, 469 — несовершеннолетние южноуральцы.

Медики призывают граждан соблюдать меры предосторожности при посещении лесопарков. «Прежде всего, нужно правильно одеваться, то есть одежда должна полностью закрывать тело и препятствовать проникновению клеща, пользоваться репеллентами. В случае если присасывание клеща все-таки произошло, стоит незамедлительно обратиться в травмпункт, а также отдать паукообразное на исследование. Ведь даже иммуноглобулин не панацея, он эффективен против клещевого энцефалита, но не поможет в случае если клещ переносил, к примеру, такие инфекции как боррелиоз или эрлихиоз, лечение которых требует противомикробной терапии», — напомнила начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни регионального Минздрава Ольга Яворская.

По данным регионального Роспотребнадзора, нападение клещей отмечено во всех муниципальных образованиях Челябинской области, кроме Агаповского муниципального района. Что же касается профилактики заболеваемости клещевым энцефалитом, то на сегодняшний день в области привиться пожелали более 50 тысяч южноуральцев. Также с целью предупреждения укусов клещей началась противоклещевая обработка территорий мест массового отдыха населения, на текущий период обработано 40,7 га.

А тем временем, власти Челябинска уже начинают акарицидную обработку. Ей подвергнутся парки, скверы и другие места отдыха горожан.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, ежегодно в Челябинской области от клещевого энцефалита умирает до четырех человек. Кроме того, поскольку регион является природным очагом клещевых инфекций. Ежегодно мы регистрируем 20−25 тысяч случаев укусов клеща. Так в прошлом году пострадало свыше 22 тысяч 700 жителей региона, из них клещевым энцефалитом заболели 43 человека, еще 96 — клещевым боррелиозом, а первый укушенный обратился за помощью к врачам уже в феврале.