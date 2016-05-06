Астана, 6 мая, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Указом президента Казахстана его личный пресс-секретарь Даурен Абаев назначен главой Министерства информации и связи.

Chris Potter Информация и коммуникации

Напомним, идею о создании самого министерства Нурсултан Назарбаев озвучил 5 мая на расширенном совещании, посвященном актуальным вопросам.

«Сегодня данные функции (обеспечение информационной политики в стране — прим. ИА REGNUM ) находятся в непрофильном министерстве (Комитет связи, информатизации и информации входил до вчерашнего дня в состав Министерства по инвестициям — прим. ИА REGNUM ). В правительстве никто не координирует эту отрасль, не контролирует средства, которые государство выделяет на информационную работу. Поэтому для преодоления текущих информационных вызовов, эффективного сопровождения реформ поручаю создать уполномоченный государственный орган — Министерство информации и коммуникаций», — заявил президент на совещании.

При этом он пояснил, что основными задачами создаваемого министерства станут: мониторинг информационного пространства любых форм собственности, включая интернет-ресурсы и социальные сети, с целью оперативного выявления и реагирования на наиболее острые проблемы; изучение общественного мнения по наиболее актуальным темам и вопросам, анализ и прогноз информационных запросов и ожиданий населения; выработка государственной информационной политики; координация и контроль информационной деятельности и активности всех государственных органов; планирование и анализ эффективности государственного информационного заказа и средств, выделенных государством; привлечение инвестиций и инноваций для развития отечественных СМИ как современного сегмента экономики; повышение качества отечественных информационных продуктов для обеспечения информационной безопасности, как в электронном, так и печатном пространстве; выстраивание максимально действенной модели кризисных коммуникаций; обеспечение каналов взаимодействия с населением, включая НПО.

Президент Казахстана также поручил обеспечить новый орган необходимыми ресурсами, выделить средства и передать ему особые полномочия для реализации всех поставленных задач.

Следует отметить, что министерства, отвечающее за информацию, создаются и упраздняются в Казахстане периодически. До последнего момента в стране действовал Комитет связи, информатизации и информации. До его создания информационной политикой занималось Министерство культуры и информации, реорганизованное в последующем в Министерство культуры и спорта. Еще раньше почетная функция информирования населения лежала на плечах Министерства связи и информации, а до этого — на Агентстве по связи и информации, а еще раньше — на Министерстве культуры и информации. Министрами, отвечающими за столь важную работу, в разное время были Ермухамет Ертысбаев, Мухтар Кул-Мухамед, Аскар Жумагалиев, Дархан Мынбай и другие.

Что касается новоиспеченного министра новоиспеченного же министерства, то до последнего времени Даурен Абаев занимал совмещенную должность советника и пресс-секретаря президента Республики Казахстан.

Даурен Абаев родился в 1979 году. В 2001 году с отличием окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби, в 2014 году — Евразийский гуманитарный институт.

В разные годы Абаев работал на дипломатической службе в посольствах Казахстана в Азербайджане и в Нидерландах, возглавлял пресс-службу Министерства иностранных дел республики, был заместителем пресс-секретаря президента, а также занимал должность государственного инспектора в Администрации президента. С 2011 года работал пресс-секретарем главы государства.