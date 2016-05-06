Истра, Московская область, 6 мая, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Спортивную арену в подмосковной Истре исключили из списка тренировочных баз чемпионата мира по футболу 2018 года из-за отсутствия гостиничного комплекса, необходимого для размещения спортсменов. Теперь в области насчитывается 11 тренировочных баз для участников мундиале. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

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По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, Подмосковье готовит 11 тренировочных баз для участников Чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Согласно последней корректировке, в области запланировано 11 тренировочных баз к Чемпионату мира по футболу. Тренировочная арена в Истре была исключена, потому что не удалось подобрать подходящий гостиничный комплекс, где будут проживать команды», — пояснил министр.

Базы располагаются в 10 муниципалитетах области, однако многим еще требуется реконструкция, необходимая для соответствия международными стандартами. Все работы будут завершены к началу 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подмосковные спортивные базы для чемпионата расположены в Ленинском, Раменском, Наро-Фоминском и Воскресенском районах, а также в городах Домодедово, Долгопрудный, Лобня, Жуковский, Химки и Подольск.