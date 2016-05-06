Смоленск, 6 мая, 2016, 15:44 — ИА Регнум. В Смоленске правоохранительные органы задержали мужчину, который вечером 5 мая совершил нападение на восьмилетнюю девочку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

wallspaper.ru Насилие

В отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством».

Как считает следствие, около 21:00 5 мая подозреваемый подкараулил в подъезде одного из домов восьмилетнюю девочку. Он ударил ребенка ножом в спину, а затем совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время девочка госпитализирована, с ней работают следователи и психологи.

Позже, в подъезде другого дома, преступник напал на 32-летнюю женщину: угрожая ножом, он также совершил в отношении нее сексуальное насилие.

Известно, что подозреваемый уже имеет судимости за аналогичные преступления. До 2024 года он находится под административным надзором.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.