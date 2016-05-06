Новосибирск, 6 мая, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Через несколько дней российский народ будет праздновать 71-й День Победы. Сколько за эти годы сказано теплых и светлых слов о тех, кто защищал страну, народ от вероломных фашистов, от тех, кто в один день, в один миг перечеркнул и перевернул мирную жизнь людей и на многие годы обрек их на страдания. Сказано много, но этого всегда будет недостаточно. Особенно сейчас, когда в живых остается все меньше тех, кто может рассказать, как это все было на самом деле, и когда появляются те, кто, преследуя свои корыстные цели, стараются переписать историю этой войны так, как им угодно. Самое простое, что можем сделать мы, живущие сегодня, это почтить память людей, отдавших свою жизнь за нашу свободную жизнь. Почтить, вспомнить, запомнить и постараться не забыть.

Музей города Новосибирска Новосибирская область в годы войны стал опорой армии и тыла

За годы Великой Отечественной войны из Новосибирской области ушли на фронт более 600 тыс. человек. На территории области было укомплектовано четыре дивизии, десять бригад, семь полков, 19 батальонов, 62 роты, 24 различные команды. Более 200 новосибирцев удостоились высокого звания Героя Советского Союза. Лётчик-истребитель Александр Покрышкин стал первым в стране воином, удостоенным этого звания трижды. За годы войны он совершил 560 боевых вылетов, провёл 156 воздушных боёв, сбил более 116 самолётов противника.

Многие из призванных и ушедших добровольцами в армию не вернулись с войны. Новосибирцы потеряли около 180 тыс. человек, в том числе: 79,3 тыс. погибли, 18,3 тыс. умерли от ран, 80,7 тыс. пропали без вести, 1415 — погибли в плену.

По данным на 1 апреля этого года, в Новосибирской области проживает 29 131 ветеран Великой Отечественной войны. Их них участников и инвалидов Великой Отечественной войны — 2452 человека; лиц, награжденных почетным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» — 426 человек; несовершеннолетних узников фашистских концлагерей — 404 человека; тружеников тыла — 25 389 человек.

Новосибирск — 1941 год

О начале войны новосибирцы узнали только около полудня. Через 20 минут после правительственного сообщения по радио в новосибирский городской военкомат пришел слушатель партийных курсов Совин с заявлением о направлении его в действующую армию. В Кировский райвоенкомат пришла 84-летняя Августа Лысковец, которая просила отправить ее на фронт медсестрой вместе с дочерью. По данным, которые ИА REGNUM предоставили в Музее города Новосибирска, за первую неделю в Новосибирске было подано 6680 заявлений с просьбой послать на фронт. Среди этих добровольцев было 2411 женщин. Новосибирцы готовы были идти на фронт целыми семьями. Так, на сборный пункт Железнодорожного района пришли четыре брата Жарковых, в полном составе ушла на войну семья Легаловых.

Во второй день войны в Новосибирске сформировалась бригада художников и поэтов для выпуска плакатов на злободневные темы «Окна ТАСС». За первые двадцать дней было выпущено 50, а за годы войны — более 500 плакатов.

25 июня из Новосибирска на фронт отправился первый эшелон 24-й армии во главе с генерал-лейтенантом Степаном Калининым. 24-я армия вступила в бой, когда немцы продвинулись к Москве. Командир полка Иван Некрасов организовал встречный бой с частями элитной дивизии, заставив их отступить. Он был ранен, вернулся в Новосибирск с Золотой Звездой Героя Советского Союза и, подлечившись в госпитале, возглавил бригаду и повел ее снова на фронт. Сибиряки не дали врагу закрепиться на промежуточных рубежах, тем самым затормозив план наступления на Москву. Ельня была освобождена. Именно в 24-й армии появились первые гвардейские дивизии, а вскоре вся армия получила звание Гвардейской.

30 июня бюро Новосибирского горкома постановило «в 7-дневный срок подобрать за счет вторых членов семей резерв рабочей силы в количестве 25 тыс. человек для использования их на предприятиях города».

В течение нескольких дней в городе было освобождено 10 тысяч кв. м жилья, чтобы дать возможность разместиться семьям, эвакуированным оттуда, где война.

В первые недели войны в Новосибирске были сформированы концертные бригады, которые со специально подготовленными программами выступали на призывных пунктах, воинских площадках, вокзалах.

8 июля Горисполком принимает решение о мобилизации жилого фонда для эвакуированных, о дополнительном строительстве бараков и землянок. Новосибирск становится одним из удобных центров для размещения заводов, эвакуированных с прифронтовой полосы. С началом войны в город Новосибирск эвакуируются крупнейшие производства.

Эшелоны с приборостроительным заводом из Красногорска прибыли осенью 1941 года. Оборудование поступало некомплектно. Люди впрягались в сани со станками, и день и ночь перевозили их на заводскую площадку. Одновременно разбивая ломами мерзлую землю, рабочие рыли землянки и строили бараки под жилье и корпуса цехов, монтировали оборудование. Фронт нуждался в продукции, и, несмотря на то, что завод не был готов к пуску, 22 ноября, через 21 день после прибытия в Новосибирск первого эшелона, начался выпуск приборов.

В первые месяцы войны было эвакуировано оборудование и кадры 32 заводов, четыре НИИ оборонной промышленности, восемь крупных строительных и монтажных трестов, а также проектные институты Наркомстроя СССР. В Новосибирске стремительными темпами возводятся производственные корпуса и жилые дома. В условиях начавшейся войны правительство также ставило задачу создать в Новосибирске мощный центр производства всех видов боеприпасов.

В начале войны на предприятия оборонной промышленности были мобилизованы учащиеся 8−10 классов средних школ города, заведений системы трудовых резервов. В результате на этих заводах молодые рабочие в возрасте 13−17 лет составляли от 30 до 50% из числа работающих.

Людей, ушедших на фронт, заменяли люди, по состоянию здоровья непригодные для несения воинской службы: инвалиды, пенсионеры, подростки. К концу года на заводы и фабрики города пришло 13 тыс. домохозяек и людей, не работавших ранее. На авиационном заводе имени Чкалова началось движение под девизом «Работать за себя и за своего товарища, ушедшего на фронт». Это означало выполнять две нормы как минимум.

15 октября создается городской комитет по обслуживанию раненых. В первые месяцы войны в Новосибирске организовано 26 госпиталей.

В ноябре-декабре в Новосибирск прибыло 34 эвакуированных детских дома.

1942 год

В начале 1942 года большинство предприятий эвакуированных в Новосибирск уже выпускают продукцию для фронта. Только снарядное производство города выпустило и отправило на фронт более 125 млн штук боеприпасов, включая реактивные авиационные снаряды и снаряды для «Катюш». Разворачивается патриотическое движение по оказанию помощи осажденному Ленинграду.

В январе в Ленинград был отправлен эшелон масла, подготовленный Новосибирским жиркомбинатом. В марте эшелон вернулся обратно с эвакуированными ленинградцами. В августе из Ленинграда прибыло 22 детских дома и интерната с 1814 детьми. Дети были размещены в хороших помещениях, обеспечены топливом, необходимой мебелью и одеждой, получали питание по повышенным нормам. Все предприятия Новосибирска сверхплановую продукцию передавали Ленинграду.

К началу года на предприятиях работало 3,8 тыс рабочих, выполнявших по две-три нормы. Выросло движение «тысячников» (выполнение десяти норм за смену). На кожевенно-обувной фабрике имени С.М.Кирова работал обтяжчиком 14-летний Коля Губайдулин. Свое задание он выполнял на 250%. За примерную работу был награжден медалью «За трудовую доблесть». На заводе «Тяжстанкогидропресс» бригадой формовщиков в 1943 руководил 16-летний комсомолец Витя Дурнов. Его бригада выполняла задание от 115 до 132%. 103 тысячи новосибирцев впоследствии будут удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941−1945 годы».

30 января под руководством академика Сергея Чаплыгина при Горисполкоме образован комитет ученых для решения важнейших оборонных и народохозяйственных задач. Тринадцать секций комитета объединяли научные и инженерно-технические силы Новосибирска.

20 февраля на фронт отправляется бронепоезд «Советская Сибирь», построенный коллективом депо.

В городе появляются новые отрасли: электро‑ и радиопромышленность, черная и цветная металлургия. Это было тем более важно, что цветная металлургия страны, будучи расположена в юго-западных районах, в начале войны сильно пострадала. Выпускать боевую технику, вооружение, боеприпасы без никеля, олова, меди, алюминия было невозможно. Печи плавильного цеха новосибирского оловозавода возводятся одновременно со строительством заводского корпуса. 23 февраля завод выдает первую продукцию. Первые плавки проходили в холодном, недостроенном, крытом брезентом здании. Впервые в истории Сибири еще не достроенный завод начал выплавлять ценнейший металл.

Подавляющее большинство городских предприятий, выпускавших ранее гражданскую продукцию, начинают работать на нужды войны: производить бытовую технику, оружие, боеприпасы и другие материально-технические средства ведения войны. Бурный рост металлообрабатывающей, химический, электротехнической и других отраслей промышленности превращает Новосибирск в одну из индустриальных крепостей страны.

Новосибирск становится одним из крупных центров приема эвакуированных жителей. К осени 1942 прибыли 91,7 тысяч человек. В основном это жители Ленинграда, Москвы, Украины, Северного Кавказа, Смоленской, Воронежской и Сталинградской областей. Летом была создана 150-я Стрелковая дивизия. По городу только за 5 дней поступило более 12 тысяч заявлений от добровольцев. Добровольцы-сибиряки прибыли под Москву. На Калининском фронте в 1943 дивизия была преобразована в 22-ю Гвардейскую. Боевой путь дивизии составил 2700 км. Пять раз салютовала Москва в честь успешных ее боевых действий. За героические подвиги 14 055 солдат, сержантов и офицеров дивизии была награждены орденами и медалями Советского Союза. Командиром 22-ой Гвардейской дивизии был назначен полковник Николай Гузь, комиссаром Александр Серюков, начальником штаба — полковник Григорий Панишев.

Летом сформирована Добровольческая дивизия из тех горожан, кого не призвали в армию повестки военкоматов. В сентябре она вступила в строй действующих частей Красной Армии. Боевое крещение дивизия получила на Калининском фронте под городом Белый. Дивизию включили в состав 19-го Сибирского корпуса. Корпус прорвал оборону немцев на 20 км в глубину, освободил 50 населенных пунктов, истребил более 10 тысяч немцев, вывел из строя 83 вражеских танка и сам понес тяжелые потери. Теперь под Белым, в «долине смерти», как это место зовут в народе, стоит мемориал над братской могилой, где захоронено 12 тысяч солдат Сибирского корпуса.

Сибиряки воевали и на других фронтах: 78-я дивизия Белобородова, вступившая в бой под Москвой прямо из эшелонов, стала 9-й гвардейской, особенно отличилась под Сталинградом.

В октябре Новосибирский горком ВКП (б) по просьбе командования 4-го Гвардейского минометного полка принял постановление о шефстве трудящихся города над этой частью. 128 сибиряков были направлены в часть, вместе с другими воинами и гвардейцами получили боевое крещение под Сталинградом. Более 1 млн 200 тысяч рублей передал слет молодежи Новосибирска на постройку легендарных «Катюш» с просьбой назвать их «Новосибирский комсомолец». На средства и сбережения работников приборостроительного завода имени Ленина было приобретено 24 боевых машины БМ-13.

1943 год

12−18 января после осуществления прорыва блокады Ленинграда, в Новосибирске объявлена Неделя особой помощи городу на Неве.

21 марта в Новосибирске проходит I областной съезд молодых рабочих и комсомольцев. Более 32 тыс. рабочих пришли на транспорт, заводы и фабрики Новосибирска и области. Они дали фронту боевую продукцию на несколько сотен миллионов рублей. Многие из них стали квалифицированными работниками, стахановцами, многосотниками, тысячниками, изобретателями.

В июне областная научная библиотека закончила комплектование библиотек для двух городов в освобожденных районах страны. Из своих фондов библиотека выделила более 10 тысяч томов книг, в том числе сочинения А.Пушкина, М.Лермонтова, Н.Гоголя. Среди населения города также было собрано более 300 томов различных книг.

2 июля Новосибирское отделение Союза писателей выпустило 8-страничную литературную газету «Сибирские огни» для воинов-сибиряков. Ее везли на фронт вместе с подарками делегаций трудящихся и общественности.

10 июля на Красном проспекте Новосибирска произошел взрыв. У деревянного одноэтажного дома рядом с мединститутом врезался в землю и взорвался истребитель Як-7. Во время испытательного полета на борту случилась авария, и летчик, не желая бросать машину на жителей города, тянул вдоль Красного проспекта до площади Сталина. 18 августа 2003 г. на этом месте был установлен памятник летчику-испытателю Василию Старощуку.

В начале года среди молодежи города развернулся сбор средств на строительство боевого корабля для Северного морского флота, над которым новосибирцы взяли шефство с конца 1942 года. Главным подарком стала подводная лодка, которая торжественно была передана морякам 10 августа 1943 года. На лодке был поднят флаг и укреплена доска с текстом «Смерть немецким оккупантам! Подводная лодка «Новосибирский комсомолец» построена собранные комсомольцами и молодежью Новосибирской области». К концу войны за боевые успехи экипаж лодки был награжден медалью за оборону Советского Заполярья.

На добровольные пожертвования новосибирцев также были построены бронепоезд «Железнодорожник Кузбасса», танковая колонна «Новосибирский осоавиахимовец», сибирские эскадрильи «За Родину», «Боевая подруга», самолет «Донор Сибири».

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21.08.1943 город Новосибирск был выделен из состава области и отнесен к категории городов республиканского значения. Такое положение сохранялось до 1958 года, когда Новосибирск был снова переведен в категорию городов областного подчинения.

14 сентября на подступах к реке Десна воины из 139-й Рославльской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии, сформированной в Новосибирске, внезапным броском овладели стратегически важной высотой у поселка Рубеженка. Немцы атаковали высоту танками, накрывали бомбами и снарядами. Один за другим погибли ребята, но высоту удержали, уничтожив более ста вражеских офицеров. В живых осталось только двое героев. Один из них — Каин Власов, после войны работал на новосибирском металлургическом заводе имени Кузьмина.

Новосибирский завод «Сибсельмаш» в годы войны становится самым крупным предприятием Наркомата боеприпасов СССР, производящим для фронта в огромных количествах артиллерийские снаряды, мины, торпеды, патроны, взрывчатку.

26 октября трудящиеся Новосибирска и области в честь 26-й годовщины Октября послали Красной Армии 29 вагонов с подарками.

3 ноября Новосибирск отнесен к числу режимных местностей I категории. Город стал опорой армии и тыла.

1944 год

7 февраля правительственная комиссия приняла от строителей здание Новосибирского театра оперы и балета. Весной в течение двух недель проводится прием в оперно-хоровую и балетную студии. Театр готовится к открытию, идут репетиции. Одновременно артисты выступали с концертами в госпиталях и на предприятиях Новосибирска.

15 февраля в городе и области разворачивается движение под девизом «Окружим вниманием и заботой детей фронтовиков». Обком комсомола установил 250 стипендий по 100 рублей для остро нуждающихся детей.

Направляя главные усилия на обеспечения всем необходимым фронта, новосибирцы также помогают населению районов, освобожденных от фашистской оккупации. Только в течение марта и апреля в Белоруссию было отправлено 52 вагона металла, кокса, строительных материалов. В адрес шахт Донбасса молодежь города направила более 10,5 тысяч различных инструментов, стройматериалы и несколько тысяч книг для библиотек.

4 июня работники предприятий треста столовых собрали 180 тысяч рублей на постройку самолета.

В июне на II съезде молодежи города принято решение собрать средства для строительства минометов для 4-го Гвардейского минометного полка, шефствовать над которым начали в 1942 в период Сталинградских боев. Этот полк был сформирован под Москвой в августе 1941 из москвичей, уральцев, сибиряков, главным образом новосибирских комсомольцев. За короткое время собрано 1 411 046 рублей, построено 24 миномета с надписью: «Новосибирский комсомолец». В августе минометы вручены 4-му полку. Минометы «Новосибирский комсомолец» прошли боевой путь от Волги до Карпат, участвовали в освобождении Венгрии, Польши, Германии, Чехословакии.

Развивается движение фронтовых бригад, собираются взносы на постройку военной техники. На фронт поступает сверхплановая продукция (мыло, обувь, трикотаж), К 1944 году новосибирские предприятия имели 450 подсобных хозяйств с посевной площадью в 49 тыс. га.

8 октября в боях на земле Латвии героически погибла Ольга Жилина. За два года пребывания на фронте она перенесла восемь ранений, награждена орденами, в том числе орденом Красного Знамени и орденом Отечественной войны I степени (посмертно).

С конца 1944 года бесценные сокровища культуры, находившиеся в Новосибирске в эвакуации стали покидать город. 15 ноября после трехлетнего пребывания в Новосибирске в Москву выехал филиал Государственной Третьяковской галереи. За это время сотрудники филиала прочитали около 1,5 тыс. лекций о русском искусстве, на которых присутствовало свыше 80 тысяч слушателей, организовали 20 выставок, которые посетило более 500 тысяч человек. Впервые в Сибири были показаны картины великих мастеров русской живописи.

Из Новосибирска в освобожденный Ленинград возвратились Театр имени А.С.Пушкина, Ленинградский ТЮЗ, филармония с симфоническим оркестром. Театр имени А.С.Пушкина провел около 2 тыс. спектаклей, концертов и встреч со зрителями. Новосибирцы ежедневно встречались с лучшими образцами сценического искусства.

Из новосибирских госпиталей 84% солдат и офицеров вновь возвращались в строй. Авиационный завод, получивший в 1939 году право носить имя В. П. Чкалова, в годы Великой Отечественной войны становится одним из основных поставщиков для фронта истребительной авиации. Он принял на свою площадку оборудование пяти заводов из западной части страны. В 1944 году из Новосибирска на фронт уходило по 17 истребителей в сутки, хотя более половины работавших на Чкаловском заводе составляли 14−16 — летние подростки из пригородных деревень. Они трудились в условиях жесточайшей дисциплины за 700 граммов хлеба в день — такова цена девиза «Полк в сутки», с которым Новосибирск вошел в историю Второй мировой войны. В немецких документах появилось понятие «Авиаград»: под ним фашисты подразумевали Новосибирск… Если СССР за все годы войны по ленд-лизу получил чуть более 13 тысяч самолетов, то Чкаловский завод дал фронту 15 797 тысяч истребителей, выпуская по 20 самолетов ЯК-9 в сутки. За время войны завод выпустил более 13% самолетов, произведенных в стране.

1945 год

За время войны свыше 50 тысяч новосибирцев приняло участие в донорском движении.

За годы войны Новосибирск дал фронту около 4 млн единиц летнего и зимнего обмундирования для армии, шесть бронепоездов, десять бронеавтомашин, десятки военно-санитарных поездов, поезд по ремонту вагонов и паровозов. Трудящиеся Новосибирска внесли из своих сбережений в фонд Советской Армии 132 500 тысяч рублей, подписались на военный заем и денежно-вещевую лотерею на сумму 661 млн. рублей.

Героический труд новосибирцев не раз отмечался высокими наградами. 103 тысячи человек удостоены медали «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941−1945 гг.», свыше 2,2 тысяч горожан награждены орденами и медалями. Завод «Сибсельмаш» награжден орденом Ленина и орденом Отечественной войны I степени. Заводы имени В.П.Чкалова, Приборостроительный и «Электросигнал» — орденами Ленина.

В годы войны в Новосибирске размещалось 34 госпиталя, каждый четвертый — в зданиях школ. Было проведено около 55 тысяч операций, свыше 17,5 тыс. переливаний крови, вылечены и вернулись в строй 218 611 раненных военнослужащих. Между фронтом и Сибирью в годы войны курсировало более 80 санитарных поездов. На Заельцовском кладбище города похоронены 1389 воинов, умерших от ран в госпиталях города.

9 мая победоносно завершилась Великая Отечественная война. В этот день «тысячи людей, повинуясь велению сердца, стремились в центр города, на площадь. Люди, одетые в праздничные костюмы, нескончаемым потоком шли по трамвайной линии. По дороге то здесь, то там вспыхивала песня, размыкался круг, и люди пускались в пляс. Все говорили в этот день только о Победе».

В 9 часов утра на площади Свердлова, где собралось более 150 тысяч новосибирцев, начался митинг. С балкона Облисполкома с поздравительной речью выступил секретарь Новосибирского обкома ВКП (б) Михаил Кулагин. «Да здравствует великий советский народ — народ-победитель…» — эти слова утонули в громовом «Ура!».

Генеральная репетиция спектакля Театра оперы и балета «Иван Сусанин» была предварительно назначена именно на 9 мая 1945, но она не состоялась. Артисты, как и весь народ, были охвачены всеобщим ликованием.

9 мая проходит первый концерт Сибирского Русского народного академического хора.

10 мая состоялась первая сессия Западно-Сибирского филиала АН СССР. В ней приняло участие около 300 научных работников Сибири.

12 мая оперой М.И.Глинки «Иван Сусанин» открывается Новосибирский государственный театр оперы и балета. В 1945 году будут представлены еще четыре премьеры — «Евгений Онегин» П.И.Чайковского, «Кармен» Ж. Биже, «Травиата» Д. Верди, «Запорожец за Дунаем» С.С.Гулак-Артемовского. Здание этого театра — крупнейшее в стране. Игровая ширина сцены — 32 метра, зал высотой в 21 метр вмещает 2100 зрителей. Необыкновенное здание Театра оперы и балета заслуженно стало архитектурным символом Новосибирска.

Победу город Новосибирск встретил сильно изменившимся — к началу войны в городе насчитывалось 450 тысяч жителей, фактическая норма заселения была чуть более 3 квадратных метров на человека. К 1945 году численность увеличилась до 605 тысяч человек, а фактическая норма заселения снизилась до 2 кв.м. Жилой фонд в военные годы состоял в основном из каркасно-засыпных, брусчатых бараков, деревянных домов и землянок. Многие семьи проживали в подвальных и чердачных помещениях.

В июле в Новосибирск стали прибывать первые эшелоны с демобилизованными воинами.

ИА REGNUM за помощь в написании материала благодарит Музей города Новосибирска