Бишкек, 6 мая, 2016, 15:43 — ИА Регнум. В столице Киргизии на Братском кладбище состоялся митинг-реквием, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сегодня, 6 мая, сообщила пресс-служба Бишкекского муниципалитета.

gov.kg Возложение цветов к Вечному Огню в Бишкеке

Участие в торжественном мероприятии приняли мэр Албек Ибраимов, посол России Андрей Крутько, посол Белоруссии Виктор Денисенко, посол Казахстана Айымдос Бозжигитов, а также ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие киргизской армии и курсанты военного училища.

Глава столичного муниципалитета отметил, что от ран, полученных на фронтах Великой Отечественной Войны, погибли и были похоронены на этом братском кладбище 248 лучших сынов белорусского, казахского, киргизского, русского, украинского и других братских народов.

«В те грозные годы войны плечом к плечу сражались с врагом люди самых разных национальностей. Сегодня День Победы отмечают миллионы граждан не только нашей страны, но и государств СНГ, дальнего зарубежья. Его отмечают все, кто чтит подвиг народов, разгромивших фашизм. И чем дальше события той страшной войны, тем дороже наше вековое братство и солидарность, тем выше наша общая ответственность. Праздник 9 Мая — священная дата для всех стран Содружества Независимых Государств. У нас единая скорбь, единая память и единый долг перед грядущими поколениями. И мы обязаны передать потомкам этот дух нашего исторического родства, общих помыслов и общих надежд. Убежден, нашему братству и нашей дружбе нет альтернативы», — подытожил Албек Ибраимов.

Также на площади Победы в столице Киргизии прошел молодежный танцевальный флэшмоб «Вальс Победы», организованный фондом «Евразийцы — новая волна» при поддержке мэрии Бишкека и Республиканского дворца молодежи «Манас», — пишет «Zanoza.kg».

Участие в патриотической акции приняли несколько танцевальных коллективов, а также студенты столичных вузов, школьники, жители и гости Бишкека, исполнившие вальс под песни, посвященные Великой Победе.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, в настоящее время на территории республики проживает 821 участник Великой Отечественной войны, 3974 труженика тыла, 9 трудармейцев, 30 блокадников Ленинграда, 29 бывших малолетних узников концлагерей и 18 вдов ветеранов Великой Отечественной войны. Отметим также, что во время Великой Отечественной войны на фронт ушли около 365 тысяч жителей Киргизской ССР, из них почти 100 тыс. погибли. За проявленные героизм и отвагу свыше 150 тыс. киргизстанцев награждены орденами и медалями, из них 34 — кавалеры Орденов Славы всех трех степеней, 72 были удостоены звания Героя Советского Союза.