Багдад, 6 мая, 2016, 15:44 — ИА Регнум. США и их союзники по коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» нанесли 5 мая 24 удара по позициям боевиков в Ираке и Сирии, заявили 6 мая в командовании Сводных объединённых оперативных сил. Об этом сообщает Reuters.

ruscur.ru Боевики

В Ираке было нанесено 22 удара по целям близ 12 городов. Было поражено большое число целей, в том числе девять подразделений боевиков, а также склады оружия, техника и другие цели.

Четыре авиаудара было нанесено поблизости от города Ирака Мосула, где коалиция совместно с вооруженными силами Ирака пытается вернуть контроль над вторым по величине городом страны, удерживаемый боевиками ИГИЛ.

В свою очередь, в Сирии удары были нанесены близ городов Эш-Шаддад и Манбидж, где были уничтожены одно подразделение боевиков ИГИЛ и передвижное средство, используемое экстремистами.