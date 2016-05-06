Архангельск, 6 мая, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Дизель-электрическая подводная лодка «Старый Оскол» выполнила стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» в Баренцевом море, сообщает пресс-служба Северного флота.

Andrey Korchagin Подводная лодка «Старый Оскол»

Подводная лодка «Старый Оскол» проекта 636,3 «Варшавянка» проходит комплекс испытаний на Северном флоте. В ходе испытаний систем вооружения подлодка успешно выполнила стрельбу крылатой ракетой морского базирования «Калибр» по береговой цели на, ходящейся на полигоне Чижа в Архангельской области.

Береговая цель была поражена с заданной точностью. Днем ранее «Старый Оскол» успешно поразил аналогичной ракетой и морскую цель.

Напомним, комплекс крылатых ракет «Калибр-НК» получил широкую известность после того, как российские боевые корабли Каспийской флотилии в прошлом году нанесли ими удары по объектам террористов ИГ (запрещена в России), находящимся на территории Сирии.