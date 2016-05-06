Лондон, 6 мая, 2016, 15:41 — ИА Регнум. На выборах мэра Лондона по итогам подсчетов 60% бюллетеней впервые в истории лидирует мусульманин — кандидат от Лейбористской партии Садик Хан, сообщает «Говорит Москва».

mrehan Мусульманин молится

По предварительным данным, он набрал 45% голосов избирателей. Оппонент Хана, кандидат от Консервативной партии Зак Голдсмит, набрал 45% голосов.

В случае победы Хан станет не только первым мэром-мусульманином, но и первым за восемь лет мэром от Лейбористской партии.

Садик Хан родился в Лондоне в 1970 году в семье пакистанских эмигрантов. По образованию он адвокат, специализировался на защите прав человека. В правительстве Гордона Брауна Хан в 2008—2010 годах был сначала государственным министром по вопросам местного самоуправления, потом — по вопросам транспорта.