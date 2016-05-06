Москва, 6 мая, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Ряд станций метро Москвы 7 и 9 мая будут работать по измененному графику из-за подготовки к параду и празднованию Дня Победы, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

mosmetro.ru Станция метро

«В связи с проведением мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, 7 и 9 мая 2016 г. будет изменен режим работы ряда станций метрополитена», — говорится в сообщении.

Так, с 7.00 мск до окончания репетиции (7 мая) и до окончания парада Победы на Красной площади (9 мая) будут работать только на вход и пересадку пассажиров станции «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека им. Ленина».

Кроме того, на время построения и прохождения колонн военной техники по Тверской улице ограничат вход на станции «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка» (в сторону Никольской улицы) и «Китай-город» (из переходов в сторону улицы Ильинка, Китайгородского проезда и улицы Варварка).

Уточняется, что 9 мая на станциях «Парк Победы», «Кутузовская», «Киевская» Арбатско-Покровской линии, «Белорусская» Замоскворецкой линии будет ограничен вход с 12.00 до окончания праздничных мероприятий.

После завершения народных гуляний будут закрыты на вход станции: «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Арбатская», «Парк культуры», «Пушкинская», «Александровский сад», «Боровицкая», «Лубянка», «Кузнецкий мост», «Китай-город», «Чеховская», «Тверская», «Октябрьская», «Воробьевы горы», «Университет» и «Спортивная».