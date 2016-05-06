Вильнюс, 6 мая, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Литовские торговцы, после волны возмущения о росте цен на продукты питания, отрицают, что увеличение цен искусственное, и не считают готовящийся протест и бойкот торговых сетей населением обоснованным, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 мая.

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В распространенном пресс-релизе руководителя Ассоциации торговых предприятий Лауринаса Вилимаса пишется: «Продавцы обращают внимание на то, что цены меняются из-за сезонности, глобальных причин — то есть спроса и предложения на рынках, также из-за расходов производителей продукции в стране».

Профессор Вильнюсского университета, экономист Ромас Лазутка сказал в эфире радиостанции Žinių radijas, что эти утверждения правильны. «Утверждения не противоречат данным Департамента статистики, что средний показатель цен почти не растет, а в отдельных группах товаров есть колебания. Может быть, что стоимость отдельного товаров или овоща очень выросла, если достаточный спрос. (…) Если подорожала цветная капуста, можно купить простую. Если подорожали огурцы, можно купить помидоры. Мне кажется, что покупатели так и делают, поэтому цены так не поднимешь, если не будет покупателей», — сказал Лазутка.

Напомним, в Литве в эти дни готовится акция протеста «Не пойду в магазин три дня», которую называют еще «революцией цветной капусты». Поводом стало резкое подорожание продуктов питания, последующее возмущение в социальных сетях, которое переросло в конкретное движение и обещание вывести 10−14 мая на улицы столицы десятки тысяч человек, а магазинам объявить бойкот. Акцию уже поддержало свыше 30 тысяч пользователей соцсетей. Премьер Литвы Альгирдас Буткявичюс, в свою очередь, дал понять, что возмущение может быть вызвано маркетинговым ходом немецкой торговой сети Lidl, которая в мае этого года планирует открыть сеть своих уже построенных магазинов в Литве.