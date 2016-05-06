«Банк России увеличил зарплату и сократил персонал»
Москва, 6 мая, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Банк России целенаправленно на протяжении нескольких лет проводит сокращение численности сотрудников. Это обусловлено как оптимизацией структуры, так и попыткой навести порядок в разросшемся бюрократическом ведомстве, заявил доцент кафедры банковского дела РЭУ им.Г.В.Плеханова Лазарь Бадалов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM сокращение сотрудников Центробанка РФ.
«По численности персонала Банк России один из самых крупнейших в мире и уступает только Народному банку Китая. Изначально ЦБ планировал уменьшить свой штат сотрудников на 30%, а в итоге даже перевыполнил план. Говоря о качественных показателях, нужно понимать, что сокращения в основном коснулись непрофильного персонала, работающего в системе Банка России», — пояснил Бадалов.
«Однако, несмотря на снижение численности персонала, фонд оплаты труда в ЦБ наоборот увеличивается. Если в 2009 году ЦБ потратил на оплату труда 93 тыс. человек 66 млрд рублей, то в 2015 году на оплату труда 58 тыс. человек было потрачено 86 млрд рублей. При этом не стоит забывать, что с сентября 2013 года функции Банка России существенно расширились с получением статуса мегарегулятора всего финансового рынка России. Поэтому ожидать дальнейшего существенного сокращения персонала не стоит», — считает эксперт.
Как сообщает ИА REGNUM, численность служащих Банка России за 2015 год сократилась на 2437 человек (или 4%) до 58,1 тысячи человек. Количество должностей руководителей и специалистов за год сократилось на 6,3%. В то же время расходы на содержание служащих ЦБ в 2015 году по сравнению с 2014 годом выросли на 2,2 млрд рублей, или на 2,2%, до 106,5 млрд рублей.