Москва, 6 мая, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Банк России целенаправленно на протяжении нескольких лет проводит сокращение численности сотрудников. Это обусловлено как оптимизацией структуры, так и попыткой навести порядок в разросшемся бюрократическом ведомстве, заявил доцент кафедры банковского дела РЭУ им.Г.В.Плеханова Лазарь Бадалов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM сокращение сотрудников Центробанка РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«По численности персонала Банк России один из самых крупнейших в мире и уступает только Народному банку Китая. Изначально ЦБ планировал уменьшить свой штат сотрудников на 30%, а в итоге даже перевыполнил план. Говоря о качественных показателях, нужно понимать, что сокращения в основном коснулись непрофильного персонала, работающего в системе Банка России», — пояснил Бадалов.

«Однако, несмотря на снижение численности персонала, фонд оплаты труда в ЦБ наоборот увеличивается. Если в 2009 году ЦБ потратил на оплату труда 93 тыс. человек 66 млрд рублей, то в 2015 году на оплату труда 58 тыс. человек было потрачено 86 млрд рублей. При этом не стоит забывать, что с сентября 2013 года функции Банка России существенно расширились с получением статуса мегарегулятора всего финансового рынка России. Поэтому ожидать дальнейшего существенного сокращения персонала не стоит», — считает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, численность служащих Банка России за 2015 год сократилась на 2437 человек (или 4%) до 58,1 тысячи человек. Количество должностей руководителей и специалистов за год сократилось на 6,3%. В то же время расходы на содержание служащих ЦБ в 2015 году по сравнению с 2014 годом выросли на 2,2 млрд рублей, или на 2,2%, до 106,5 млрд рублей.