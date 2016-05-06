Кишинёв, 6 мая, 2016, 15:25 — ИА Регнум. В случае проведения референдума о присоединении Молдавии к ЕС «за» проголосовали бы 41,3% жителей страны, «против» — 41,2%. Об этом свидетельствуют представленные в Кишиневе результаты опроса «Барометр общественного мнения», передает корреспондент ИА REGNUM. Полгода назад тот же опрос показывал такие цифры: 45% за вступление в ЕС, 33% против.

ИА REGNUM Молдавия между Европейским и Таможенным союзами

В случае проведения в ближайшее воскресенье аналогичного референдума по вопросу интеграции в Таможенный союз, «за» высказались бы 52,7% респондентов, «против» — 31,7% (полгода назад «за» было 48%, «против» — 30%). В случае необходимости выбрать между Европейским и Таможенным союзами, 46,8% проголосовали бы за ТС, 35,6% — за ЕС.

За объединение с Румынией на гипотетическом референдуме готовы проголосовать 17,3% жителей Молдавии, 66,1% — против (в ноябре прошлого года за объединение с Румынией высказывались 21% респондентов, против — 53%).

58,3% считают, что лучшей гарантией безопасности Молдавии является сохранение статуса нейтралитета. 11,4% считают таковой вступление в НАТО, а 18% — членство в ОДКБ. В случае проведения референдума о вступлении в НАТО 15,3% высказались бы в поддержку этой идеи, 60,8% — против (полгода назад было 19% и 47% соответственно).

Самым популярным зарубежным политиком для граждан Молдавии остается Владимир Путин. Ему доверяют 62,1% жителей республики. Далее с большим отставанием следуют президент Румынии Клаус Йоханнис (33,5%), канцлер Германии Ангела Меркель (29,7%), президент США Барак Обама (25,3%).

51,7% жителей Молдавии покинули бы страну, если бы им представилась такая возможность, при этом 36,3% рассчитывали бы вернуться обратно через какой-то период времени, а 15,4% уехали бы навсегда.

Опрос «Барометр общественного мнения» был проведен Центром социологических исследований CBS-AXA по заказу Института публичной политики. Опрос проводился в период с 16 по 23 апреля среди 1143 жителей 86 населенных пунктов в 13 регионах Молдавии. Погрешность +/ — 2,9%.