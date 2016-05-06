Ярославль, 6 мая, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Глава Мышкинского района Ярославской области Анатолий Курицын вручил маэстро Юрию Башмету почетный знак «Мышкаря». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации района.

5 мая в рамках Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета маэстро выступил на сцене районного Дома культуры.

После концерта глава района Анатолий Курицин поблагодарил маэстро за любовь к маленькому городу и вручил почетный знак «Мышкаря». Затем они вместе возложили цветы к Мемориалу Победы, и в память о своем приезде в Мышкин Юрий Башмет посадил амурский бархат на территории музея «Маленький город в Великой войне».

Фестиваль стартовал в Ярославле 1 мая. В его рамках пройдет 9 концертов в разных районах Ярославской области. Завершится музыкальное событие 9 мая в КЗЦ «Миллениум» в областном центре.