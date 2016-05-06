Ростов-на-Дону, 6 мая, 2016, 15:20 — ИА Регнум. В преддверии Дня Великой Победы в Ростовской области в последний путь проводили советских солдат. Останки пятерых защитников Отечества нашли в ходе весенней вахты памяти «Еланский плацдарм», которая проходит в эти дни на шолоховской земле. Имя одного бойца известно благодаря сохранившимся медальону и письмам, передает корреспондент ИА REGNUM 6 мая.

don-kazak.ru Предание земле солдат:

Останки солдат пролежали более 70 лет на территории Боковского района близ хутора Латышев и Дулёнков. Чудом уцелели жетон военнослужащего и письма. Благодаря личным вещам и было установлено имя героя. Им оказался житель города Ярославля Сергей Александрович Калишин, который пал на поле боя в декабре 1942 года. Останки воина будут переданы родственникам, солдата проводят в последний путь на родной земле.

Стоит отметить, что в 1942 году у Сергея Калишина родился сын, которому, к сожалению, не суждено было увидеть отца. Но в скором времени он сможет проститься с ним в родном Ярославле.

Четверых безымянных защитников предали земле у мемориального комплекса «Герои не умирают» на въезде в станицу Боковскую. В память о тех, кто погиб в смертельной схватке с врагом, умер от ран, была объявлена минута молчания. К воинскому захоронению участники церемонии возложили цветы.

Напомним, что вахта памяти «Еланский плацдарм» проходит на шолоховской земле с апреля. За это время поисковики из различных регионов и республик нашли сотни боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Их работа продолжится на следующей неделе.