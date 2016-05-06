Тула, 6 мая, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Тульскую область 6 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Фото управления пресс-службы правительства Тульской области

Свой визит в Тулу Сергей Шойгу начал с возложения цветов к Вечному огню у мемориала «Защитникам неба Отечества».

Центральным событием визита главы Минобороны в регион стало участие в церемонии закладки камня на месте строительства Суворовского военного училища. В церемонии также приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин, выпускник Тульского суворовского военного училища, участник парада Победы 1945 года Лев Бимбиреков, ветераны Великой Отечественной войны, кадеты, военнослужащие.

Сергей Шойгу отметил, что закладка камня — первый шаг в воссоздании Тульского суворовского военного училища, история которого началась в далеком 1944 году. Тогда набор в основном состоял из опаленных войной мальчишек: юных партизан, блокадников и сыновей полка.

«Уже через год на легендарном Параде Победы на Красной площади в едином строю прошли 210 суворовцев Тульского училища. Из его стен вышла почти тысяча воспитанников. 16 человек стали генералами, 132 — полковниками», — подчеркнул Сергей Шойгу.

«По инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Тульской области Алексея Дюмина в регионе возрождаются славные традиции суворовского братства. Это начинание поддержал президент России Владимир Путин», — сказал министр обороны РФ.

Сергей Шойгу отметил, что сегодня в Тульской области активно развивается система военно-научного образования. Создаются учебно-производственные роты на базе крупнейших оборонных предприятий города, в тульском госуниверситете планируется открытие военной кафедры.

По мнению главы региона Алексея Дюмина, сегодняшний день войдет в историю региона: «Возрождение Суворовского военного училища — это долгожданное событие для всей Тульской области. Обновлённое Тульское суворовское училище должно готовить не просто офицеров, но и высококлассных специалистов военной науки. Не только военную, но и военно-научную элиту всей современной России».

Врио губернатора напомнил, что за свою историю Тульского суворовского училища 150 его воспитанников успешно защитили кандидатские и докторские диссертации, стали профессорами, деятелями науки и техники, заслуженными работниками культуры, изобретателями и героями труда — настоящими патриотами.

«Наш долг — продолжить эту славную традицию. Пройдёт совсем немного времени, и новое поколение тульских суворовцев присягнёт на верность Отчизне. Встанут в строй защитников России офицеры двадцать первого века. Уверен, что возрождение суворовского училища послужит укреплению ратных традиций тульской земли и обороноспособности нашей Родины», — отметил Алексей Дюмин.

В преддверии Дня Победы глава региона Алексей Дюмин также поздравил участников торжественной церемонии с этим самым важным праздником и пожелал здоровья, удачи и мирного неба.

После торжественной церемонии открытия Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил чин освещения памятного камня.

Добавим, что, согласно проекту, Тульское суворовское училище займет территорию в 17 га. Здесь возведут трехэтажное главное учебно-административное здание с группой колонн перед входом площадью 13,5 тысяч кв. м, два четырехэтажных спальных корпуса на 160 мест каждый, трёхэтажную столовую на 620 человек площадью 9 тысяч кв. м, специальный теплый переход между столовой и главным учебным корпусом, медпункт, площадь для торжественных построений, отдельный плац на 620 человек, спортивный комплекс с бассейном и ледовым катком.

Строительство училища будет вести «Оборонстрой» и Главное управление обустройства войск (ГУОВ). В 2017 году «Оборонстрой» планирует построить крытый спортивный комплекс, полосу препятствий, площадки для баскетбола и волейбола, большого тенниса и бадминтона, мини-футбола и гандбола, настольного тенниса, силовых тренажеров и гимнастики, стадион с футбольным полем и трибуной на 620 мест, спальный корпус на 240 мест, крытую автостоянку на восемь автомобилей с помещением для водителей.