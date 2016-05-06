Чебоксары, 6 мая, 2016, 15:15 — ИА Регнум. В Чувашии выступили «Книгу памяти военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в мирное время». В издание занесены сведения о 592 военнослужащих. Как сообщили ИА REGNUM в Минкультуры Чувашии, это историко-мемориальное издание об уроженцах республики, погибших в локальных войнах и других военных конфликтах в период с 1946 года по настоящее время, а также погибших во время исполнения обязанностей.

cap.ru Книга памяти

Книга памяти стала результатом совместной работы военного комиссариата республики, Национальной библиотеки Чувашии, Госархива электронной и кинодокументации. Книга представляет собой своеобразный мемориал военнослужащим, уроженцам Чувашии, погибшим при исполнении долга перед Родиной.

«Цель Книги памяти — увековечить имена военнослужащих Вооруженных Сил Советского Союза и Российской Федерации, погибших от ран, контузий, травм, заболеваний, а также пропавших без вести в локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории страны и за ее пределами. Впервые в Книгу памяти включены имена военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в мирное время, начиная с послевоенного 1946-го по 2015 годы», — говорится в релизе.

Книга является однотомным изданием. Всего занесено 592 фамилии военнослужащих. В алфавитном порядке указаны фамилии погибших, их воинское звание, дата призыва в Вооружённые Силы, опубликованы их фотографии. Также сообщаются краткие биографические сведения: боевые действия, в которых они принимали участие, награды, дата гибели (смерти) и место захоронения.

В первом разделе приводится список воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане в 1979—1988 годах. Во втором разделе — имена погибших при вооруженном конфликте в Чечне (с декабря 1994 по декабрь 1996 годы), в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона (с августа 1999 года), во время боевых действий в Таджикистан (сентябрь-ноябрь 1992 года, февраль 1993 — декабрь 1997), при выполнении миротворческих миссий в Абхазии (8−22 августа 2008 года) и в бывшей республике Югославия. В третьем разделе опубликованы имена военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в мирное время с 1946 года по 2015 годы.

В Минкультуры отмечают, что с выходом данной книги работа редакционной коллегии не заканчивается. На заседании рабочей группы принято решение о возможном внесении в электронную версию Книги памяти фамилий военнослужащих, по каким-либо причинам не попавших в печатное издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее была издана Книга памяти («Аставам — Память») Чувашской Республики в шести томах, куда вошли имена павших в боях, умерших в госпиталях при излечении после ранения или же в немецких лагерях военнопленных, а также пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Есть дополнительные списки воинов, погибших на войне с Японией в 1945 году, умерших в эвакогоспиталях на территории Чувашии. В последний том включены имена погибших воинов в Афганистане, Чечне, других событиях. В предисловии к изданию отмечается, всего в войне 1941−1945 гг. из Чувашии участвовали 208 229 человек, 106 470 человек из них за свободу и независимость отдали самое дорогое — жизнь.