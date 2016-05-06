Ярославль, 6 мая, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы отказались принять отчет о финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия «Ярдормост» в 2015 году. В адрес регионального дорожного подрядчика было высказано немало претензий: от организации работы до качества подготовки отчетной документации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

фото сайта yardormost.ru

Работа ГП «Ярдормост» рассматривалась на совместном заседании комитетов по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству и по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству.

Как доложил и.о. директора областного департамента транспорта Евгений Ильичев, за прошедший год «Ярдормост» заключил контрактов на сумму 5,4 млрд рублей, общая выручка предприятия составила 2,2 млрд рублей, в качестве налогов в бюджеты всех уровней предприятие перечислило 232 миллиона рублей.

Однако депутаты раскритиковали деятельность главного областного подрядчика, выразив ему многочисленные упреки по поводу ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию дорожной сети региона и отношений с субподрядчиками.

«Ярдормост» создавался ради того, чтобы привести дороги в порядок. Но никакого улучшения я не вижу. В Ростовском районе этой зимой сложилась практически чрезвычайная ситуация, когда дороги не убирались, и люди не могли даже отвезти детей в садик и школу. Вас выручила организация, но вы с ней до сих пор не рассчитались. Должны 6 млн рублей. Кроме того, работы в Ростовском районе и сейчас не ведутся. Хоть ямочный ремонт сделайте», — заявил депутат Владимир Колобов.

Цифры по средней заработной плате на предприятии в 2015 году также вызвали нарекания депутатов. Иван Парамонов отметил, что у сотрудников головного предприятия средний месячный заработок указан на уровне 80 тыс рублей, тогда как в филиалах — 20, 22, 28 тысяч. Генеральный директор ГП «Ярдормост» Виктор Лифанов попытался убедить присутствующих, что эта цифра неверна, потому что средний заработок рассчитывался из соотношения фонда оплаты выполненных работ к общему количеству сотрудников. В результате получилась цифра в 26 390 рублей.

«В 2014 году тоже ошибка? 65 тысяч зарплата была в среднем», — съехидничал Парамонов.

В итоге члены комитетов остались крайне недовольны отчетом.

«В таком виде представлять документ нельзя. Без показателей прошлых лет, без перспективы планирования я обсуждать вопрос смысла не вижу. И чтобы впредь коллеги не допускали подобных ошибок», — констатировал Иван Парамонов.

«Такое впечатление, что мы создали организацию, которая не справляется с объемами работы. Не контролирует работу субподрядчиков, несмотря на высокую заработную плату в головном предприятии. И вся основная деятельность компании сводится к тому, чтобы выигрывать без падения подряды и отдавать их на субподряды. Потому что с такой маленькой прибылью невозможно работать. Мы это прекрасно понимаем. И есть фирмы, которые без проблем могут получить работу у «Ярдормоста», — подвел итог Алексей Калганов.

В результате депутаты решили вернуться к обсуждению деятельности «Ярдормоста» в июне, затребовав при этом корректные данные о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, причем с учетом планирования на трехлетнюю перспективу. Правительству же было рекомендовано разработать регламент по подбору субподрядчиков, предусмотрев механизм расторжения контрактов с недобросовестными исполнителями. Также депутаты посоветовали правительству погасить кредиторскую задолженность предприятия и взять под контроль объемы работ, чтобы загрузить «Ярдормост» в 2016 году.

Единое государственное предприятие «Ярдормост» было создано в конце 2014 года с целью консолидировать областные активы по ремонту и содержанию дорог. В единую филиальную сеть объединились 12 ГУПов.