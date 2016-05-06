Москва, 6 мая, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Военная операция Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ) в Сирии является священной войной против терроризма. Об этом, как передает RT, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Георгий Победоносец и дракон (фрагмент). Густав Моро. 1890

По словам предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ), участие «наших воинов» в боевых действиях на Ближнем Востоке — «не агрессия, не оккупация, не навязывание своих идеологий, не поддержка определенных правительств», а борьба с террористами, которые несут угрозу не только Ближнему Востоку, но и всему человечеству.

Патриарх Кирилл добавил, что в наши дни это «зло мы называем терроризмом», потому что незаконные вооруженные террористические группировки убивают невинных людей, никак не воюющих с ними и не представляющих никакой опасности.

«Поэтому сегодня война с терроризмом — это священная война, — говорит патриарх. — И дай Бог, чтобы это поняли все во всём мире».