Вашингтон, 6 мая, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Федеральный окружной суд штата Калифорния (США) отклонил встречный иск компании Facebook в деле о незаконном сборе через соцсети биометрических данных пользователей, сообщает Reuters.

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Адвокаты Facebook пытались закрыть дело, утверждая, что истцы не имели права обращаться в суд на основании закона штата Иллинойс, так как пользовательское соглашение подразумевает решение всех споров по законам штата Калифорния. Однако суд принял решение, что иллинйсский закон в данном случае применим.

Напомним, что жители штата Иллинойс подали против Facebook исковое заявление, утверждая, что инструмент распознавания фотографий, применяемый соцсетью с 2010 года, нарушает действующий в Иллинойсе закон о доступе к биометрической информации и конфиденциальности (Illinois Biometric Information Privacy Act).