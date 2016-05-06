Красноярск, 6 мая, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили готовящийся теракт в Красноярске. Задержаны подозреваемые в терроризме граждане центральноазиатских стран, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

Немецкий диверсант Отто Скорцени в феврале 1945

Задержание произошло в Красноярске сегодня, 6 мая. Группа экстремистов намеревалась провести теракты во время праздников, посвящённых Дню Победы, на общественном транспорте.

«Задержана группа граждан центральноазиатских стран, связанных с международными террористическими организациями», — говорится в сообщении.

У задержанных изъяты средства, которые, как предполагают сотрудники ведомства, собирались применить террористы. Имена подозреваемых пока не сообщаются.