Москва, 6 мая, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Если цены на нефть останутся на текущих уровнях, проблемы дефицита бюджета снизятся, и правительству больше не нужно будет прибегать к средствам Резервного фонда для их решения до конца 2016 года. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 6 мая управляющий директор финансовой компании «БКС Ультима» Станислав Новиков, комментируя данные о том, что средства Резервного фонда достигли минимума за 4 года.

wallpapercave.com Нефть

«Власти используют для ликвидации дефицита широкий арсенал средств — от сокращения расходов до мобилизации всех доступных финансовых ресурсов, включая требование более высоких дивидендных выплат, ускорение программы приватизации и повышение эффективности исполнения бюджета. А вот средствами Резервного фонда правительство воспользовалось впервые с декабря 2015 года. На наш взгляд, исчерпание фонду в обозримом будущем не грозит», — отметил эксперт.

Эксперт прогнозирует, что во второй половине 2016 года возможные поступления от приватизации помогут облегчить задачу балансирования бюджета. «Если цены на нефть останутся на текущих уровнях, актуальность бюджетных проблем существенно снизится во II квартале, что позволит правительству больше не обращаться к Резервному фонду для покрытия дефицита. Во втором полугодии дивиденды и возможные поступления от приватизации, вместе с дополнительным сокращением расходов после думских выборов в сентябре 2016, могут значительно облегчить задачу балансирования бюджета, естественно, при отсутствии нового коллапса нефтяных цен», — пояснил Новиков.

Ранее стало известно, что Резервный фонд и ФНБ достигли минимальных значений за 4 года. По состоянию на 1 мая 2016 года объем Резервного фонда сократился в рублях за месяц на 15,5% и составил 2,89 трлн руб, а в долларах — на 11,1% (до 44,96 млрд долларов). В этих условиях участники опроса Bloomberg полагают, что РФ не сможет преодолеть дефицит бюджета до 2020−2025 годов. Они высказали такое мнение на основе прогноза МЭР, в котором говорится о средней цене на нефть 40 долларов за баррель до конца 2019 года. На 6 мая 2016 года цена на нефть Brent составляет 44,65 доллара за баррель.