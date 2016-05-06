Калуга, 6 мая, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Сегодня, 6 мая глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в торжественном митинге памяти на мемориальном воинском кладбище.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, память павших воинов почтили руководители области и города, представители ветеранских, молодёжных и общественных организаций, жители областного центра.

С призывом свято чтить память героев Великой Отечественной войны к калужанам обратились заместитель губернатора области Александр Авдеев и городской голова Калуги Константин Горобцов.

«В эти майские дни всех россиян объединяет глубокое чувство патриотизма и гордости за свою великую державу и ее непобедимый народ, — подчеркнул глава города Александр Иванов, — ратный подвиг фронтовиков, самоотверженность тружеников тыла навсегда останутся символом несгибаемой воли, высокого патриотизма и духовного величия нашего народа! Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной, спасибо Вам за наше мирное небо! Вечная память павшим, вечная слава живым!».