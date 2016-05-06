Симферополь, 6 мая, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Масштабный проект по расширению города Севастополя «Новый Крым», о котором ранее заявлял губернатор Сергей Меняйло, пока не имеет какого-либо конкретного содержания, но уже получил значительную инвестиционную поддержку и не претерпит каких-либо затруднений в процессе своей реализации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая заявил член Совета Федерации от города Севастополя Андрей Соболев.

Севастополь вечером (фрагмент). Константин Коровин. 1915

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«Как говорил губернатор, в настоящее время изучается большое количество предложений. После нашего анализа будут проведены общественные слушания. Поэтому предполагать, что собой будет представлять «Новый Крым», на данной степени реализации пока рано», — отметил Соболев.

«Портфель предложений в Севастополе и Крыму у нас очень большой. Для этого нужна определенная работа и время, чтобы изучить все возможности и выдвинуть среди них наиболее разумные», — продолжил сенатор.

Что же касается вопроса расширения инфраструктуры, то этот вопрос парламентарий назвал вполне решаемым и на данном этапе уже «вторичным»: «Так, будет профицит энергетической системы по окончанию ввода всех мощностей и сетей. Вопрос расширения нашей инфраструктуры в данном случае вторичен».

Сенатор также не нашёл каких-либо возможных проблем в отношении привлечения иностранных инвестиций к проекту: «Севастополь — у нас сегодня свободная экономическая зона. Все возможности для инвесторов созданы. Никаких препон нет. Единственное, что может быть, это трудности у компаний западной ориентации. Но те партнёры, которые сейчас у нас есть, никак не связаны с Евросоюзом», — отметил он.

«Мы также не оглядываемся на решения Европарламента и других европейских институтов. Это определенный вызов, который должен быть принят Европой. Это упущенная выгода для них. Если они не хотят воспользоваться этими возможностями, то просто придут другие игроки, что и происходит», — подчеркнул парламентарий.

И всё же с утверждением губернатора Севастополя Сергея Меняйло о том, что «Новый Крым» станет мегапроектом уровня сочинской Олимпиады, согласны далеко не все. Так, председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский, заявил, что, вопреки всем сравнениям, в настоящее время Севастополь не обладает аналогичным уровнем инвестиционной привлекательности. Более того, городу федерального значения, скорее всего, будет тяжело конкурировать даже с соседней туристической зоной:

«Сегодня Севастополь, в отличие от Олимпийского Сочи, с которым сравнивают проект «Новый Крым», явно уступает в инвестиционной привлекательности. Для иностранных инвесторов — это проект с дополнительными политическими рисками, без внятных туристических перспектив ввиду неопределенного международного статуса».

«Для российских инвесторов, наверное, будут больше интересны проекты в курортных районах Крыма, а не в плане развития города Севастополя», — продолжил он.

В итоге совершенно не исключено, что в сухом остатке проект сведется к обычной жилищной застройке с положенными по нормам детсадами, школами и другими объектами социального значения, указывает эксперт. И даже в этом отношении перспективы могут оказаться весьма скромными:

«Проект «Новый Крым» находится даже не в начальной стадии, а на уровне инвест-идеи, которая к тому же еще до конца не сформирована. Административные здания, детские сады, парки и прочее — эти объекты малоинтересны частным инвесторам, а государство без острой необходимости браться за возведение, по сути, нового города, сегодня не будет».

«Если же оценивать проект без учета инвестиционной составляющей, то по сути, речь идет о возведении целого нового городского комплекса. Поэтому объекту, потребуется и своя новая инфраструктура, включая и генерацию, сети, коммуникации и прочее. Проект рассчитан на долгосрочную реализацию — от 5 до 10 лет, этого вполне достаточно для создания всей необходимой новому городскому комплексу коммунальной инфраструктуры», — добавил Андриевский.

В свою очередь, сотрудник центра крымоведения Таврического национального университета им. В.И.Вернадского Елена Гритчина высказала опасения, что новый масштабный проект не просто окажется не самым результативным, но нанесет значительный вред Севастополю.

«Не очень понятно, на какой конкретно территории эта застройка будет производиться. Город окружают многочисленные государственные заказники. Есть большие опасения, что загубят рекреационную зону, будет испорчен ландшафт — одно из самого ценного, что в Крыму осталось», — заявила Гритчина.

Что же касается перспектив самого «Нового Крыма», то «для такого крупного городского комплекса их не видно», подчеркнула она, добавив, что местная экономика, вероятно, не сможет обеспечить достаточное количество рабочих мест для нового населения.

Попытки «переформатировать» Севастополь и создать из него свободную экономическую зону выглядят тем более странными, если учесть, что ранее город никогда не рассматривался в таком качестве, власти его всегда развивали прежде всего в качестве военного объекта, отметил директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Новый Крым — попытка решения давно назревших структурных проблем в экономике полуострова. Однако Севастополь никогда не был пригоден для модернизации. Он создавался как военная база, и никто не ждал, что теперь он станет особой экономической зоной и будет рассматриваться как генератор экономического роста», — отметил Журавлев.

Крым же, наоборот, всегда считался точкой роста, отметил эксперт: «У Крыма есть два огромных ресурса: это поистине уникальная курортная зона и сельское хозяйство полуострова».

«В силу наличия гор южного Крыма создаётся территория со своим особенным, неповторимым климатом. В Абхазии сложились аналогичные условия, однако там микроклимат формируется несколько иной. В Крыму он не такой влажный, как в Абхазии, поэтому для определенной категории людей это даже полезнее», — пояснил Журавлев.

В этом отношении Крым открывает по-настоящему уникальные возможности для развития, подчеркнул он. «Крым — это именно курорт, место лечения, где сам климат является лекарством, в то время как Египет или Турция — это просто места для отдыха, а не курорты как таковые. Мы в этом отношении получили очень редкое преимущество», — добавил эксперт.

Вторым важнейшим преимуществом Крыма, которое также вытекает из климатической специфики, является потенциал для сельского хозяйства полуострова: «И это не только огромный Степной Крым. Южный Крым, с его уникальным микроклиматом, даёт благоприятный эффект и для фруктов, и для винограда. Каждый микроклимат создаёт своё собственное уникальное вино».

При украинской власти в Крыму также пытались развивать добывающую промышленность. «Этот потенциал есть, хотя пользоваться им в текущей ситуации, я бы сказал, не стоит. Украинцы пытались добывать нефть. Но есть два варианта: либо её не добудут, либо добудут и при этом испортят море», — подчеркнул Журавлев.

Что же касается потенциала обрабатывающей промышленности, то он никогда не был значительным. Поэтому важнейшими приоритетами в дальнейшем развитии Крыма должны стать два направления — АПК и обслуживание в курортных зонах, уверен политолог.

Развитие этих двух отраслей окажет сильное благоприятное влияние на занятость населения и будут способствовать притоку населения на полуостров, хотя этот фактор не обязательно повлияет на занятость на юге республики, считает Журавлев.

«Миграция на полуостров есть и она была всё это время. Две основные точки приложения рабочих рук — сельское хозяйство и обслуживание курортов — представляют собой очень «человекоёмкие» отрасли».

В то время как сейчас почти весь обслуживающий персонал на южном береге представлен украинскими приезжими, такими же сезонными, как сами отдыхающие, это не указывает на тяжелую ситуацию с рабочими местами. «Дело в том, что многие крымчане, которые могут сдать свою квартиру на лето, не имеют стимулов к работе», — указал Журавлев.

Поэтому «работать в обслуживании и сельском хозяйстве, где труд очень тяжёлый, а доходность относительно небольшая, такие люди, конечно, не будут. Это нужно иметь ввиду и это всегда имело место в постсоветское время», подчеркнул он, однако такие люди «могли бы найти себе место в высокотехнологическом производстве», которое, в отличие от многих традиционных отраслей промышленности, заодно не имело бы значительных негативных эффектов для окружающей среды.

При всех благоприятных возможностях, которые открываются в Крыму, развитию полуострова мешает ряд проблем, решение которых не представляется возможным на местном уровне и предполагает значительные инфраструктурные вложения, подчеркнул Журавлев:

«Проблема для массового сельского хозяйства всегда была с водой. СССР эту проблему решал, но ключи от этого решения остались на украинской территории. Если взять эти ключи в свои руки, то это даст немалый эффект. Реализовать это будет непросто. Но в то же время при решении ситуация не просто стабилизируется, но создаст почву для устойчивого развития».

В свою очередь даже курортная зона, будучи весьма прибыльной сферой приложения капиталов, всё равно имеет ограничения, которые грозят перекрыть возможности для дальнейшего роста отрасли.

«Симферопольский аэропорт находится в тяжелом состоянии в сравнении с теми потребностями, которые возникнут в авиационных перевозках при развитии курортной зоны. Есть проблемы и в ЖКХ, и в комплексе санаторном, и в транспортном. Ведь основа транспорта Крыма — троллейбусы, а электричества для него не хватает», — подчеркнул он.

Наконец, после разрушения Советского Союза очень сильный удар был нанесён по бюджетному туристическому сегменту:

«В украинский период ведомственные санатории не то чтобы совсем не пострадали, но выжили. А вот профсоюзные санатории понесли большие потери. Дешевый сегмент очень сильно пострадал и его очень трудно восстанавливать с нуля — просто потому, что он именно дешёвый, а потому инвестиции не привлекает».

В то же время полуостров не может позволить себе и строительство дорогих отелей, и эту проблему также без привлечения государственного ресурса не решить. «Нужно очень рационально тратить территорию небольшого южного берега», — подчеркнул Журавлев.

Большинство проблем полуострова в конечном счете проистекает из того, что Крым испытывал существенных недостаток капиталовложений на протяжении всего периода украинской власти, и теперь перед Россией стоит очень тяжелая задача:

«Украина воспринимала полуостров как «нелюбимую дочку», которую отпустить нельзя, потому что «моё», но кормить не хочется, потому что не совсем «моё». Сейчас власти действуют в правильном направлении, но о результатах пока что говорить нельзя. Слишком многое ещё впереди, нужно многое залатать, и порой даже непонятно, за что в первую очередь хвататься».

Напомним, что в апреле правительство Севастополя обсудило вопрос реализации масштабного проекта развития города «Новый Крым». На заседании приняли участие в том числе представители крупного инвестора — китайской госкорпорации национальная корпорация электроинжиниринга «CNEEC».

В то время как конкретные параметры проекта пока что неизвестны, учредитель ООО «Инвестиционная корпорация «Новый Крым»Александр Галкин заявлял, что план предполагает построение рекреационно-туристического комплекса, а также развитие традиционных промышленных предприятий и предприятий IT-отрасли. Кроме того, ожидается строительство жилого массива на 75 тыс. квартир для военнослужащих Черноморского флота.

«Аналогов таких проектов в РФ нет, речь идет о комплексе мероприятий, сходных по масштабам с Олимпиадой в Сочи», — заявлял Сергей Меняйло. По предварительным оценкам, проект расширения города может составить $120 млрд. Строительство займет от пяти до десяти лет.