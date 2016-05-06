Красногорск, 6 мая, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Финансовый крах компании-застройщика АО «АлеутСтрой» в подмосковном Одинцово во время строительства ЖК «Гусарская баллада», стал проблемой не только для граждан, купивших квартиры в злополучном комплексе, но и для областных чиновников, вынужденных отбиваться от критики экспертов и юристов. Впрочем, обвинения в возможном сговоре с застройщиком, которые также звучат и в адрес подмосковного управления Росреестра, в последнем отрицают. Тем не менее, подтверждают факт того, что застройщик продал несостоявшимся дольщикам квартиры, которые ранее передали властям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С квартиры на квартиру. Виктор Васнецов. 1876

Как ИА REGNUM пояснила заместитель начальника межмуниципального отдела по г. Звенигороду, г. Одинцово и Одинцовскому району управления Росреестра по Московской области Елена Романюк, застройщику удалось реализовать квартиры в жилом комплексе дважды — сначала ЗАО «Группа «Жилищный капитал» в счет оплаты использования земельных участков, обязалось передать Российской Федерации часть квартир в будущих домах, а затем квартиры были предложены жителям, через подписание с ними ряда предварительных договоров не попадающих под государственную регистрацию. В итоге права на квартиры принадлежат государству, и пересмотреть их обещают лишь при соответствующем решении суда.

«ЗАО «Группа «Жилищный капитал» не исполняло условия оплаты по договору аренды земельного участка, выделенного под строительство многоквартирных домов. Собственником земельного участка является Российская Федерация. В связи с этим Росимущество обратилось в Арбитражный суд Московской области. В итоге было вынесено Определение Арбитражного суда Московской области о прекращении производства по делу и утверждение мирового соглашения между Росимуществом и ЗАО «Группа компаний «Жилищный капитал». Условиями мирового соглашения предусмотрено, что Российская Федерация отказалась от заявленных требований, а ЗАО «Группа «Жилищный капитал» в счет оплаты использования земельных участков, обязуется передать Российской Федерации часть квартир в будущих домах. Условия были выполнены, и определение вступило в законную силу в 2011 году», — пояснила Романюк.

Как отметила собеседник агентства, договор долевого участия, а также акты приемки, прошедшие регистрацию в Росреестре и дающие право собственности на недвижимость, застройщик подписал лишь с Росимуществом.

«Росимуществу было предложено получить вместо денег — квартиры. Это договор между застройщиком и Росимуществом был заключен, и этот пакет документов был предоставлен в наше управление, а мы его зарегистрировали, потому что основания для отказа в регистрации у нас не было», — отметила Романюк.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было получено в ноябре 2015 года, и квартиры были переданы Росимуществу. Тем временем предварительный договор, заключенный застройщиком повторно с физическими лицами, не подлежит никакой государственной регистрации, что лишает граждан права на квартиры.

«На сегодняшний момент формально полные права на эти квартиры имеет Росимущество, если не будет никаких разъяснений суда о способе исполнения данного решения. Если суд признает право собственности за физическим лицом, и даст нам разъяснение о том, что мы прекращаем право Росимущества, Управление исполнит решение суда», — пояснила Романюк, отметив, что люди, купившие жилье в «Гусарской балладе», фактически не являются дольщиками.

«Управление не владеет, не пользуется, не распоряжается и никаким образом не претендует на спорное имущество. Ответчиком по такой категории дел должно привлекаться лицо, имеющее какую-либо заинтересованность в отношении спорного имущества», — подчеркнула она.

Напомним, строительство ЖК «Гусарская баллада» было приостановлено еще в 2008 году: незавершенными остались четыре дома, а своих квартир дожидаются 785 граждан. На данный момент работы ведутся лишь в корпусе №14. По мнению юристов, ситуация может стать опасным прецедентом в сфере строительства. Действия Росреестра и Росимущества подвергаются серьезной критике. «Абсолютно верна позиция, что действия Росреестра противоречат действующему законодательству Российской Федерации, за подобные нарушения можно и нужно наказывать. Прежде всего, лучше попытаться оспорить в судебном порядке решения Росреестра. Судя по описанию ситуации, можно предположить и сговор между застройщиком и чиновниками. Можно посоветовать также обратиться в прокуратуру», — посоветовал дольщикам ранее адвокат и кандидат юридических наук Александр Зорин.