Москва, 6 мая, 2016, 14:58 — ИА Регнум. В Москве порядка 200 учреждений культуры примут участие в акции «Ночь в музее». Как заявили в пресс-службе департамерта культуры столицы, для москвичей готовят экскурсии и квесты.

kojaro.com Ночь музеев

Акция пройдет в столице в десятый раз с 21 на 22 мая. В этом году мероприятия приурочены к Году российского кино.

В департамерте добавили, что программа акции впервые была сформирована по итогам голосования на сайте проекта «Активный гражданин».

Напомним, акция «Ночь музеев» проводится с целью повышения интереса москвичей и гостей столицы к музеям. Ежегодно акция проходит ежегодно в середине мая.