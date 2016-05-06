Рим, 6 мая, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Суда Италии спасли за последние сути почти 1,8 тыс. мигрантов, пытавшихся добраться до Апеннинского полуострова из Северной Африки, заявили в ВМС страны, добавив, что количество переселенцев будет только расти с улучшением погоды. Об этом сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

В ВМС Италии заявили, что 1 тыс. 759 мигрантов было спасено в ходе 10 операций, в которых участвовали суда ВМС, береговой охраны и финансовой полиции, а также агентство Европейского союза по безопасности внешних границ «Фронтекс» и организация «Врачи без границ».

Таким образом, общее число мигрантов, прибывших в Италию за 2016 год, составит 30 тыс. человек — что немного превышает показатели за тот же период 2015 года.

По словам гуманитарных организаций, морской маршрут между Ливией и Италией является в данный момент основной дорогой для вынужденных переселенцев, после того как в результате заключения соглашения между ЕС и Турцией значительно сократилось число мигрантов, прибывающих на греческие острова.

Официальные лица опасаются, что число мигрантов, перебирающихся на юг Италии, значительно увеличится с приходом более благоприятной для морских путешествий погоды.