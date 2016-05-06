Чита, 6 мая, 2016, 14:56 — ИА Регнум. 6 мая глава региона Наталья Жданова подписала постановление о введении в лесах Забайкальского края режима чрезвычайной ситуации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

wallpapers.org.ua Пожар

Решение принято в связи с установлением сухой ветреной погоды и высокими среднесуточными температурами воздуха на большей части региона. По мнению специалистов, такие условия способствуют повышению класса горимости, а также увеличению количества лесных пожаров.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой Гослесслужбе, в регионе действует 12 лесных пожаров на общей площади 745 га, в том числе три локализованных на площади 246 га. В тушении пожаров участвуют 277 человек, в том числе 55 парашютистов-десантников, задействовано 65 единиц техники, в том числе пять тракторов.

В настоящий момент пожары охватили 10 районов края: Балейский, Газимуро-Заводской, Стретенский, Ононский, Александрово-Заводской, Акшинский, Читинский, Петровск-Забайкальский, Оловяннинский, Нерчинско-Заводской.

Согласно прогнозу, который сообщили ИА REGNUM в Забайкальском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 мая в регионе будет без осадков. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, при прояснении 2−7 градусов мороза, днем 15−20 градусов тепла, местами 10−15 тепла. 8 и 9 мая погода также ожидается без осадков, лишь 9 мая днем местами небольшой, кратковременный дождь. Порывы ветра 9 мая могут достигнуть 20 метров в секунду. Температура ночью 1−6 градусов тепла, местами до 5 градусов мороза, днем 17−22 градусов тепла.