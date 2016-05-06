Калуга, 6 мая, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая 71-й годовщине Великой Победы, состоялась 5 мая в Обнинске Калужской области

Фото комитета по физической культуре и спорту администрации Обнинска В эстафете приняла участие команда участников культурно-спортивного Фестиваля российско-сербской дружбы

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по физической культуре и спорту администрации Обнинска, помимо учащихся школ и учебных заведений профессионального образования, впервые на старт вышли команды предприятий и организаций наукограда, воинских частей и подразделений МЧС, а также команда участников III Георгиевского культурно-спортивного Фестиваля российско-сербской дружбы. Участники эстафеты возложили цветы к мемориалу «Вечный Огонь».

В результате упорной борьбы 26 команд на этапах эстафеты, общей протяжённостью 3,5 км, кубок, медали и грамоты за первое место в командном зачёте среди общеобразовательных школ завоевали учащиеся лицея «Держава», серебряный результат показала команда школы № 11, бронзовые награды достались команде школы № 16.

Среди сборных команд учащихся и студентов учреждений профессионального образования нашего города призовые места распределились следующим образом:

1 место — команда ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 2 место — команда Обнинского колледжа технологий и услуг, 3 место — команда Обнинского политехнического техникума.

Среди команд предприятий и организаций города победителем стала сборная команда войсковой части 3382 Федеральной службы войск Национальной гвардии России, серебряным призёром — команда ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», бронза — у команды ГНЦ РФ «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина».