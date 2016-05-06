Москва, 6 мая, 2016, 14:54 — ИА Регнум. МЭР против того, чтобы обязать кучеров получать права и регистрационные знаки на повозки, а владельцев карет, саней и телег, использующихся в коммерческих целях, получать у региональных властей специальные разрешения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 мая, соответствующее отрицательное заключение Минэкономразвития дало на законопроект «О перевозках гужевым транспортом и верховой езде», разработанный Минтрансом.

Кучер. Николай Сверчков. 1850

Законопроектом предлагается закрепить за правительством РФ утверждение правил перевозок пассажиров и багажа гужевым транспортом, разработать требования по допуску к ним и наделить регионы полномочиями по выдаче разрешений, ввести форму посадочной квитанции, установить требования к такому транспорту и возрасту его водителя, утвердить порядок его регистрации и номеров, определить перечень животных, которых можно использовать для тягловой силы или верховой езды, а также создать ежегодный план проверок соблюдения всех этих норм.

«Директор департамента оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития России (Вадим Живулин) обращает внимание, что в то время, как в транспортной отрасли озабочены вопросами беспилотных такси, мы пытаемся урегулировать выдачу маршрутных квитанций на перевозку лошадьми», — отмечается в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.

Целесообразность подобных законопроектов должна исходить из актуальных потребностей общества и государства, полагают в Минэкономразвития, необходимость в регулировании этой сферы отсутствует. «Основные вопросы осуществления данных перевозок учтены в действующем законодательстве (ПДД, правилах проведения спортивных и досуговых мероприятий, местных нормативных актах)», — напоминают в министерстве.

В Минэкономразвития обратили внимание на то, что единственный регион, для которого закон мог быть актуален, — Владимирская область, где зафиксировано 4 инцидента с гужевым транспортом за 10 лет.