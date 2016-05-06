Москва, 6 мая, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Официальная Москва «опечалена» тем фактом, что главе МИД Великобритании Марку Хэммонду не понравился концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в освобождённой Пальмире. Об этом 6 мая в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

mariinsky.ru Валерий Гергиев дирижирует симфоническим оркестром Мариинского театра

«Конечно, печально, что Марку Хэммонду не понравился концерт в Алеппо. Всё же было сделано для него».

Напомним, накануне в освобождённой от террористов Пальмире состоялся концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Концерт носил название «С молитвой о Пальмире. Музыка оживляет древние стены». Впоследствии министр иностранных дел Великобритании Марк Хэммонд заявил, что концерт стал «безвкусной попыткой отвлечь внимание от продолжающихся страданий миллионов сирийцев».