Калуга, 6 мая, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Оперативно-профилактическое мероприятие «Поездка ребенка — без опасности» сегодня, 6 мая, стартовала на дорогах федерального значения Калужской области.

kresla-market.ru Детей следует перевозить с учетом требований безопасности

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России, данная акция будет проводиться в мае каждую пятницу, субботу, воскресенье и понедельник. Цель мероприятия — предупреждение ДТП с участием детей-пассажиров, пресечение нарушений водителями транспортных средств требований Правил дорожного движения к перевозке несовершеннолетних пассажиров, а также привлечение внимания взрослых к вопросам обеспечения безопасности детей-пассажиров.

Между тем с начала этого года на федеральных автодорогах М-3 «Украина» и А-130 Москва — Малоярославец — Рославль с участием детей и подростков зарегистрировано 14 происшествий, в которых 15 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. 11 ДТП произошло с участием детей-пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, с участием детей и подростков в 2015 году произошло 189 ДТП, в которых 5 детей погибли, 208 получили ранения. Вместе с тем в прошлом году отмечено значительное увеличение аварий по причине неосторожности несовершеннолетних, а также происшествий, в которых дети перевозились с нарушениями требований безопасности.