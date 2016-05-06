Волгоград, 6 мая, 2016, 14:47 — ИА Регнум. В Волгограде за три дня до знаменательного события — 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по улицам города прошли «Бессмертные полки». Торжественное шествие сегодня, 6 мая, состоялось в Красноармейском районе областного центра. В 9:00 от бульвара Энгельса собравшиеся прошагали до площади Свободы, неся в руках портреты участников кровопролитных боев далеких 40-х.

moypolk.ru «Бессмертный полк» в Волгограде

В Кировском районе акция «Бессмертный полк» стартовала на площади у Центра культуры и досуга «Авангард». Шествие также организовали и в Тракторозаводском районе. Участниками стали школьники и воспитанники патриотических центров. В единой колонне он прошли от кинотеатра «Ударник» до памятника защитникам города. Но главное шествие состоится 9 мая.

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM координатор акции в Волгоградской области Наталья Бурцева, в этом году желание принять участие в акции уже изъявили более 10 тыс. человек. Но, уверена координатор, тех, кто встанет в единую колонну, будет больше. Родственники ветеранов и просто неравнодушные граждане приходятся целыми семьями, чтобы присоединится к шествию.

В этом году маршрут будет продлен. Участники шествия пройдут от площади имени Ленина до пантеона Славы на Мамаевом кургане. Колонна стартует в полдень от Дома Павлова.

Присоединиться к колонне уже в пути ее шествия можно будет в четырех местах: на пересечении ул. Гагарина и проспекта Ленина, через подземные переходы на площади Ленина с обеих сторон, с улицы Наумова со стороны улицы Советской, с ул. 13-й Гвардейской в районе пожарной части. Возможности попасть на проспект Ленина с других улиц и перекрестков во время движения колонны «Бессмертного полка» не будет.

В прошлом году в общероссийской акции «Бессмертный полк» приняли участие почти 16 тыс. волгоградцев, поднявшись от подножия до вершины Мамаева кургана.